Musíme zrychlit nasazování novinek, vyzývá Vasseur

Ferrari do Imoly přivezlo poměrně velký balíček novinek, ale nakonec se do bitvy o vítězství v závodě nezapojilo. Přesto nebyly rudé monoposty příliš daleko, což potvrdil Charles Leclerc tím, že na vítězného Maxe Verstappena ztratil za celý závod pouze sedm sekund.

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur navíc prohlásil, že o všem rozhodla již kvalifikace, ve které získal pole position Max Verstappen, a to i díky tomu, že využil splitstreamu od Nica Hülkenberga.

„Pravdou je, že se nyní nacházíme v bodě, kdy budeme muset vývoj urychlit,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Vzhledem k tomu, že jsou nyní tři týmy v rozestupu jedné desetiny, znamená to, že pokud někdo nasadí upgrade, může poskočit z pátého místa na první. Klíčové tedy nyní bude zkrátit dobu, která je potřeba k nasazení novinek,“ nechal se dále slyšet Francouz s tím, že Ferrari nyní hledá posledních několik tisícin.

„Také si musíte být jisti, že to, co přinášíte, funguje. I to bude důležitý faktor pro nadcházející závody,“ upozornil Vasseur.

„Pro F1 je to však dobrá zpráva, když máte po sedmdesáti kolech zástupce tří týmů v sedmi sekundách. To je méně než jedna desetina na kolo,“ dodal boss Scuderie.