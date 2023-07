Musíme si promluvit, říká Verstappen po těsném souboji ve sprintu s týmovým kolegou Pérezem

Max Verstappen si chce promluvit se svým týmovým kolegou z Red Bullu Sergiem Pérezem po jejich těsném souboji v prvním kole sprintu formule 1 na rakouském Red Bull Ringu.

Verstappen na mokré trati nevyužil startu z pole position a v první zatáčce se do vedení dostal Pérez. Kvůli horší trakci ze zatáčky ale musel Mexičan na následné rovince zvolit defenzivní stopu.

Verstappen se kvůli tomu dostal až na trávu, v následné třetí zatáčce se pak dostal Pérez zcela mimo trať.

Na počínání týmového kolegy si Verstappen postěžoval už bezprostředně po dojetí sprintu, který suverénně vyhrál s náskokem více než 20 sekund.

„Dobrý závod. Jen ten výjezd z první zatáčky, to opravdu nebylo hezké. Mohla to být opravdu velká rána. Musíme si o tom promluvit, tohle opravdu nebylo v pořádku,“ řekl Verstappen do vysílačky.

„Na výjezdu z první zatáčky to byl trochu dramatický moment, a když jste donuceni vyjet na trávu, je to velmi kluzké. Dokázali jsme ale udržet vůz pod kontrolou a od té doby jsme si jeli svůj závod,“ pokračoval v rozhovoru po závodě.

„Start nebyl ideální, trochu se mi protočila kola. Ale po prvním kole, jakmile jsem se vrátil do vedení, to bylo dobré. Jen jsem se staral o pneumatiky s vědomím, že už nebude pršet. 24 kol na přechodné sadě je docela dost.

„Posledních pět kol byly slicky o něco rychlejší, pro nás ale nemělo význam zajet do boxů.“



Foto: Getty Images / Clive Rose

Druhý Pérez ztratil v cíli přes 20 sekund

Pérez do cíle dojel na druhé pozici, na které také startoval. Na svého týmového kolegu ale během 24kolového sprintu nabral ztrátu 21 sekund.

Mexičan po závodě řekl, že svého týmového kolegu kvůli množství vody neviděl. Když si ale uvědomil svůj manévr, přepustil mu první místo.

„Měli jsme dobrý start. Drobný souboj s Maxem, který nabídl pozici Nicovi (Hülkenbergovi), v prvních pár kolech byl opravdu silný. Bylo těžké se před něj dostat,“ řekl Pérez.

„Myslím, že Max byl naštvaný, že jsem šel do druhé zatáčky, ale já ho tam neviděl. Měl jsem velmi špatnou první zatáčku, snažil jsem se bránit. Jakmile jsem si ale uvědomil, že je tam, otevřel jsem dveře a ve druhé zatáčce mu dal pozici zpět.

„Je to vyřešeno. Právě jsme o tom mluvili. I když jsme byli na prvních dvou místech, viditelnost byla velmi špatná.“