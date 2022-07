Musíme se zamyslet nad bariérami, vyzývá Russell po Čouově nehodě

Čouova alfa romeo se po kontaktu s Russellem a Pierrem Gaslym otočila koly vzhůru a po štěrkové zóně klouzala až k bariéře z pneumatik. Těsně před ní byl vůz vymrštěn do vzduchu, přelétl přes bariéru a zapadl mezi zeď a plot.

Čou sice vyvázl z nehody nezraněn, Russellovi se ale celá nehoda vůbec nelíbila.

„Byl tam v té pozici zaseknutý. Nemohl nic dělat. Musíme zabránit tomu, aby se auto zaseklo v takové mezeře, v prostoru mezi bariérou z pneumatik a kovovým plotem. Byl tam uvězněný a neměl kam jít,“ řekl Russell.

„Byl to neuvěřitelně děsivý okamžik, nejen pro něj, ale také pro všechny na tribunách. Nebyl to hezký pohled.

„My samozřejmě zariskovali startem na tvrdé sadě, protože jsem včera v kvalifikaci neodvedl dobrou práci. Věděli jsme, že to bude náročné, na startu jsem byl všemi pohlcen a další věc, co si pamatuji, že jsem byl vedle Čoua.“

Ačkoliv Russellův mercedes nebyl po nehodě příliš poškozen, sportovní komisaři zakázali Britovi zúčastnit se restartu závodu.

„Když jsem se vrátil, nemohl jsem auto nastartovat, chtěl jsem ho jen zkontrolovat se svým týmem. Když jsem se vrátil, auto už bylo na valníku a řekli nám, že nemůžeme restartovat. Je to nepříjemné, protože jediný náš problém byl defekt. Auto bylo celkově v pohodě, bylo tam drobné poškození, ale nic, co by nás zastavilo.“

Od technického delegáta FIA Jo Bauera následně dostal Russell vysvětlení, že po cizí pomoci traťových komisařů již nemůže znovu nastoupit do závodu.

„Takže očividně, jakmile vám je poskytnuta asistence, nemůžete restartovat. Je to velmi frustrující, protože auto mělo jen defekt. A není pochyb, že jsme měli rychlost na to vrátit se na šesté místo,“ dodal Russell pro Sky.