Musíme počítat už i s Williamsem, ví Norris

Williams poslední roky jezdil na konci pořadí. Vloni získal zásluhou Roberta Kubici jen jeden bod. V letošních předsezónních testech v Barceloně si ale monopost FW43 vedl dobře, ačkoliv pilot Williamsu George Russell očekává, že tým bude stále nejpomalejší.

„Myslím, že Williams je mnohem blíže. V podstatě jsou v tom souboji, takže nad nimi musíme přemýšlet. Není to tak, že bychom s nimi nemuseli počítat v naší strategii,“ řekl pro Autosport Norris.

„Nyní je do toho musíme zapojit a budeme s nimi bojovat. Nebude snadné je předjet. Musíme si dávat větší pozor, připojil se k nám další tým. Jinak si ale nemyslím, že by to bylo jiné oproti minulému roku.“

Týmům ze středu pole přitom podle Norrise vévodil Racing Point, který při návrhu svého letošního vozu vycházel z loňského modelu Mercedesu. Náskokem Racing Pointu na své soupeře si ale Brit není jistý.

„Těžko říct. Hned od začátku předsezónních testů vypadali velice konkurenceschopní. Mají vůz, který funguje dobře všude. Nevíme, kolik toho ukázali, co mohou udělat. Možná toho ukázali až příliš, tak se ke konci drželi zpátky,“ říká.

„Budou buď daleko vpředu nebo součástí souboje. Neboj jen vpředu, nejsem si jistý. V porovnání s loňským rokem udělali krok vpřed, důvod je jasný,“ připomíná Norris model RP20, který se velmi podobá loňskému Mercedesu W10.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli