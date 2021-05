Musíme najít řešení, říká Verstappen o traťových limitech

„Myslím, že musíme najít řešení,“ řekl Verstappen. „Chápu to, na některých tratích závodíme společně s MotoGP a samozřejmě chtějí trochu jiné obrubníky, než jaké se líbí nám. Ale myslím, že stejně musíme najít nějakou, řekněme, střední cestu, která bude vyhovovat oběma.“

„S našimi rychlostmi v zatáčkách můžeme v podstatě opravdu využívat celou trať. Kvůli přilnavosti těchto aut je někdy opravdu těžké odhadnout správné limity trati.“

„Pokud jde o mě, myslím si, že bychom se měli pokusit na některá místa vrátit štěrk. Samozřejmě to někdy není to, co by okruhy chtěly, protože když se pořádají dny na okruhu a lidé vyjedou, štěrk se dostane na trať, musí se uklízet a všechno to stojí peníze.“

„Ale někdy je to trochu matoucí, dokonce i zvenčí, protože na některých okruzích je limit na obrubníku a jinde na bílé čáře. Myslím, že to můžeme hodně zlepšit tím, že zajistíme, aby tam bylo tvrdé omezení.“

Na Verstappena mají zatím traťové limity asi největší dopad. V Bahrajnu musel pustit Hamiltona před sebe poté, co ho předjel mimo trať. V Portugalsku zase kvůli traťovým limitům přišel o čas v kvalifikaci a také o nejrychlejší kolo závodu.

„Snažím se z auta dostat všechno, když nejsme na stejné úrovni jako Mercedes. Vždy se snažím vytěžit co nejlepší výsledek. Ale ano, dvakrát jsem jel v podstatě mimo limity trati, kde mě to stálo pole position a nejrychlejší kolo. Ale je to také proto, že se nespokojím s druhým nebo třetím místem.“