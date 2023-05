Musíme najít nějaké řešení, vyzývá Leclerc po dalším trápení Ferrari v závodě

I když Ferrari v Miami opět ukázalo solidní kvalifikační rychlost, v závodě se oba jezdci italské stáje trápili.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Pilot Ferrari Charles Leclerc byl po Velké ceně Miami, v níž dojel na sedmém místě, velmi nespokojen s tempem, které mu v závodě dovolil jeho rudý monopost.

Víkend na Floridě přitom pro Ferrari zpočátku nevypadal úplně beznadějně. Po solidním představení ve volných trénincích se zdálo, že by jezdci italské stáje mohli zabojovat o přední příčky i v kvalifikaci.

To však v boji o pole position potvrdil pouze Carlos Sainz, který skončil třetí, zatímco Charles Leclerc po chybě ve třetí části kvalifikace obsadil sedmou příčku.

Navzdory tomu, že Monačan jistě doufal, že v následném závodě sedmou pozici vylepší, tento scénář nakonec nenastal.

„Celý závod jsme se trápili. Je to velmi podobný obrázek jako na začátku roku: V kvalifikaci jsme konkurenceschopní, ale jakmile přijde den závodu, hrozně bojujeme,“ řekl Leclerc, kterého citoval web RacingNews365.com.

Nevyzpytatelný vůz

„Náš vůz funguje pouze ve velmi úzkém provozním okně. Jakmile v něm není, má to obrovský dopad na jeho vyvážení,“ přiblížil monacký pilot a pokračoval:

„Vše se mění od jedné zatáčky ke druhé. Dokonce i v rámci jedné zatáčky můžete mít někdy obrovskou nedotáčivost, která pak přejde do obrovské přetáčivosti. To pak samozřejmě není ideální na to, aby člověk autu věřil,“ prohlásil Leclerc s tím, že měl při závodě problém i s tím, že jeho vůz nadměrně škrtal o zem.

„Máme před sebou ještě hodně práce. Musíme teď na něco přijít, protože už nějakou dobu se v závodech trápíme. Je třeba najít nějaké řešení,“ dodal.