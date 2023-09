Musíme mít těch nejlepších šest měsíců vývoje, pokud chceme dohnat Red Bull, říká Hamilton

Lewis Hamilton tvrdí, že pokud chce Mercedes v příštím roce vyzvat Red Bull v boji o titul, musí v příštích šesti měsících dosáhnout mimořádného pokroku ve vývoji.

Ačkoliv Mercedes do letošní sezony vstupoval s tím, že chce přerušit loňskou nadvládu Red Bullu, plány německého týmu se nepodařily naplnit.

Stáj z Brackley bude mít navíc v posledních závodech probíhajícího ročníku co dělat, aby alespoň uhájila druhé místo v Poháru konstruktérů před dotírajícím Ferrari.

Z hlediska čisté rychlosti na trati je před Mercedesem momentálně i McLaren, který od červencové GP Rakouska dosáhl významného výkonnostního pokroku.

„Nemůžeme před McLarenem zavírat oči. Musíme se podívat na to, co udělali, a tím směrem se vydat. Věřím, že to náš tým dokáže,“ nechal se slyšet Hamilton v rozhovoru pro televizi Sky F1

„Vždycky jsme byli skvělí, pokud jde o zvyšování přítlaku vozu, jenže to nám při způsobu, jakým naše auto v současnosti funguje, nepomáhá – auto jen více odskakuje. Doufejme, že se změnou filozofie vrátíme tam, kde si tento tým zaslouží být," věří sedminásobný mistr světa.

„Stále jsme úžasný tým a všem naprosto věřím. Rozhodnutí, která se dělají v tomto období, jsou pro naši výkonnost v budoucnu rozhodující. Existují věci, o které jsem požádal a které jsme částečně nasměřovali na příští rok,“ vysvětlil Hamilton.

„Myslím, že všechny připomínky, které George (Russell, pozn. red.) a já říkáme, byly zcela vyslyšeny. Netuším, jak na tom naše auto bude, ale jsme ještě hodně, hodně daleko. Následujících šest měsíců každopádně musí být největším půlrokem vývoje, jaký jsme kdy měli, abychom ztrátu (na Red Bull) dohnali,“ dodal pilot Mercedesu.