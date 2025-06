Musíme mít hladký víkend a v tom jsme v Kanadě naprosto selhali, říká Vasseur

Charless Leclerc boural v prvním tréninku a ten druhý musel vynechat. Kvalifikace mu také příliš nevyšla. Ferrari navíc na rozdíl od Mercedesu a Red Bullu nenasadilo střední pneumatiky. V závodě se Leclerc dohadoval s týmem ohledně strategie, Hamilton srazil sviště a jel s poškozeným vozem.

„Myslím, že jsme od začátku udělali příliš mnoho kolektivních chyb s havárií v FP1, s chybou v kvalifikaci a se svištěm v závodě,“ vysvětlil Vasseur, kterého cituje F1.com, po nedělním závodě.

„A na konci je ten souboj těsný – nemluvím o čase na kolo nebo čase v závodě, ale o tom, že se pořadí může změnit skoro z ničeho mezi jednotlivými víkendy.“

„Je to dobrá lekce i od Mercedesu. Poslední tři víkendy nebyli nikde a tento víkend dokázali mít dva vozy na stupních vítězů. Nejsem si jistý, že úplně změnili auto, spíš jde o to, že od začátku víkendu, od prvního kola v pátek ráno, tam byli, odvedli dobrou práci v přípravě a tak dále. A upřímně, tento víkend, z různých důvodů, naše soustředění nebylo vždy na správném místě.“

„Upřímně si nemyslím, že charakteristika auta je dnes hlavní problém. Hlavní je správně využívat pneumatiky – pochopit je a zvolit správné pro kvalifikaci, a to je poměrně složitý úkol.“

„Myslím, že Max a Mercedes odvedli o víkendu lepší práci než McLaren a my, ale také se do volby pneumatik pustili pravděpodobně od začátku víkendu – a tomu se musíte věnovat téměř od pátečního rána.“

„Pokud chcete dosáhnout dobrého výsledku, tak musíte mít už před víkendem všechno správně připravené, protože v práci s pneumatikami a v tom, jaký výkon z nich dokážete získat, je podle mě mnohem větší rozdíl než mezi samotnými auty.“

„Nezáleží na autě – pokud tým odvede skvělou práci s pneumatikami, bude vpředu. Platilo to tento víkend, platilo to v Monaku, platilo to v Imole – a tak to je a bude až do konce sezony. Ale je to stejné pro všechny, my musíme odvést lepší práci.“

Ferrari by mělo v Rakousku a / nebo ve Velké Británii nasadit novinky. Podle Vasseura je ale důležité mít čistý víkend.

„Pokud chceme uspět, pokud chceme startovat z prvních řad a mít čistý víkend, jako byl ten v Monaku, musíme mít velmi hladký víkend z hlediska provedení, a to je místo, kde jsme v Kanadě naprosto selhali.“