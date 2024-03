Musíme dát Ricciardovi vůz, který pro něj bude komfortnější, tvrdí šéf týmu RB

Daniel Ricciardo se zatím v letošní sezoně spíše trápí, což se potvrdilo i v jeho domácí velké cen v Melbourne. Australan se nejprve kvalifikoval jako 18. poté, co mu byl smazán nejlepší čas kvůli překročení traťových limitů, a následně dojel na dvanáctém místě.

Jeho týmový kolega Júki Cunoda naopak prožil mnohem lepší víkend, když po startu z osmé příčky bral body za sedmou pozici.

Šéf RB Laurent Mekies se v souvislosti s tím nechal slyšet, že je nyní úkolem týmu, aby poskytl Ricciardovi vůz, který mu bude více sedět.

„Pravdou je, že mu musíme dát auto, které mu bude více vyhovovat,“ řekl Mekies, kterého cituje Autosport.

„Júki tu měl vůz, ve kterém se cítil velmi dobře už od prvního tréninku. S Danielem jsme se do této fáze dostali pravděpodobně až v kvalifikaci, od čehož bylo nutné se odrazit. A máme pocit, že se mu to v závodě povedlo. Byl v něm stejně rychlý jako kluci, kteří získávají body. Kdyby tedy měl lepší startovací pozici, mohl o body bodovat. I když Daniel startoval zezadu, odjel dobrý závod,“ zhodnotil Francouz.

Podobně jako Mekies přitom Ricciardovy výkony v Austrálii vnímal i výkonný ředitel týmu RB Peter Bayer.

„Daniela hodnotím pozitivně. V kvalifikaci našel dobré tempo. Myslím, že kdyby takové kolo zajel už v pátek, mohl na to dřív navázat. Jsem si jistý, že by pak byl v první desítce, a to i v kvalifikaci. Tak to musíme brát. Odvedl dobrou práci a na tom musíme stavět,“ uzavřel Bayer.