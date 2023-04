Musíme být realisté, říká Leclerc. Red Bull má pode něj v závodní tempu navrch

Charles Leclerc vyhrál také kvalifikaci na sprint. V závěru boural a poškodil si přední křídlo.

„S měkkými pneumatikami to bylo trochu složitější, protože začínáte být nervózní a na těchto pneumatikách jsme od včera nejeli,“ řekl Leclerc po rozstřelu. „Není to tak dávno, ale podmínky jsou úplně jiné, takže se vůz choval dost odlišně.“

Leclercův týmový kolega Carlos Sainz byl mezi těmi, kteří kroužili za ním. Leclerc se svému týmu v rádiu ihned omluvil za to, že mohl ovlivnit Sainzovo kolo.

„Ve druhém kole se přehřály zadní pneumatiky,“ řekl Leclerc. „Snažil jsem se trochu víc tlačit, abych získal nějaký čas, protože jsem byl za svým prvním nejlepším časem a v páté zatáčce mi to uklouzlo.“

„Na kvalifikaci to nemá žádný vliv. Nevím, jak je na tom Carlos za mnou. Je to škoda, pokud se zlepšoval. S prvním kolem jsem ale velmi spokojený a teď to musíme potvrdit v závodě.“

Přestože Leclerc získal druhou pole position v průběhu dvou dnů, neočekává, že by Ferrari výrazně snížilo svůj deficit vůči Red Bullu, pokud jde o závodní tempo. Do obou víkendových závodů sice odstartuje z prvního místa, ale jezdci Red Bullu budou hned za ním.

„Půjdeme do toho, ale musíme být také realisté. Až dosud jsme v závodě ztráceli. Zejména Red Bull se zdá být o krok napřed. Uvidíme, jak to bude ve zbytku víkendu.“

„Doufejme, že příjemně překvapíme. Myslím, že jsme auto zlepšili, ale více odpovědí budeme mít až ve sprintu, kde uvidíme, jak na tom ve srovnání s nimi jsme.“