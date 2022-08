Musíme být dokonalejší, abychom porazili Red Bull a už i Mercedes, říká Sainz

„Musíme být dokonalejší, abychom porazili Red Bull a nyní také Mercedes, který se zdá, že nás dohání,“ řekl Sainz ve Spa. „Jsou to týmy, které podávají velmi dobré výkony, a proto si nemůžete dovolit žádnou chybu. Jakmile uděláte sebemenší chybu, porazí vás.“

„Z první části sezóny jsme si odnesli spoustu pozitiv, například to, že jsme dosáhli našeho hlavního cíle, tedy vrátit se do boje o vítězství. Je pravda, že auto bylo velmi konkurenceschopné a pravděpodobně jsme mohli vyhrát více závodů, kdybychom udělali věci trochu dokonaleji.“

Sainz také uvedl, že je rád, že Fernando Alonso zůstává ve Formuli 1. O jeho přestupu k Astonu Martin nevěděl.

„Nevěděl jsem to, možná jsem to vzhledem k tomu, co se dělo, napůl čekal, ale přeju mu to, ještě dva roky ho budeme mít ve formuli 1. Bude ve značkovém týmu, jako je Aston Martin, který by měl jít nahoru, a doufejme, že bude mít příležitost dostat se ještě dál.“