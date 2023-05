Musím si dávat pozor, kam chodím, říká Steiner o popularitě, kterou získal díky Netflixu

I když je americký Haas v rámci F1 spíše menším týmem, jeho šéf Guenther Steiner se těší poměrně velké popularitě, kterou získal i díky seriálu Netflixu Drive to Survive.

Nebývá zvykem, aby se šéfové menších týmů F1 těšili velké popularitě.

Boss stáje Haas Guenther Steiner však v tomto ohledu představuje výjimku a patří mezi nejvýraznější postavy celé formule 1.

K popularitě 58letého Itala jistě přispěl i seriál Netflixu Drive to Survive, v jehož dosavadních epizodách hrál šéf americké stáje často stěžejní roli.

Během nedávného závodního víkendu v Miami se americká TV stanice ESPN Steinera zeptala, co se pro něj díky zvýšenému zájmu o jeho osobu změnilo.

„Abych byl upřímný, je to hlavně o tom, že vás lidé poznávají, objem mojí práce se tím nezměnil,“ uvedl Steiner a pokračoval:

„Nečekal jsem, že to přijde, ale ono to přišlo a vy se tomu prostě přizpůsobíte. Myslím, že musíme fanouškům něco vrátit, pokud se jim to líbí. Je to také o tom, že když jdete ven, musíte si rozmyslet, kam půjdete a kde se budete zdržovat, protože o závodním víkendu chodit do určitých restaurací není dobrý nápad. Nikdo vás to nenechá v klidu,“ přiblížil muž, který stojí v čele týmu Haas již od sezony 2016.

Steiner, který nedávno vydal i svoji autobiografii, si myslí, že u fanoušků vyvolává pozornost především díky své upřímnosti.

„Neřekl bych, že nemám žádný filtr, ale když si něco myslím, tak to mohu říct. V průběhu let dávám lidem najevo, co si myslím, ať se jim to líbí, nebo ne,“ dodal Steiner s tím, že jeho záměrem ale není někoho urážet.