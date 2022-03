Musím ještě zapracovat na porozumění vozu a nastavení, říká Sainz

V kvalifikaci ztratil Sainz na Leclerca 0,129 sekundy, což není mnoho. V Q2 ho porazil a v Q1 mu byl velmi blízko. V závodě ztrácel více. Nakonec byl druhý, ale to jen díky vypadnutí Verstappena.

„V kvalifikaci jsem byl přímo v boji o pole position, a to pro mě byla dobrá zpráva, když vezmu v úvahu, že mi ve voze chyběly potřebné pocity a že tomuto vozu dostatečně nerozumím,“ řekl Sainz.

„Byla dobrá zpráva, že jsem v kvalifikaci dokázal zajet několik velmi silných kol, která mi málem zajistila pole position.“

„Faktem ale je, že musím ještě zapracovat na nastavení, musím zapracovat na porozumění vozu.“

„Během těchto tří dnů jsem s klukama udělal analýzu a máme několik velmi zajímavých teorií a několik velmi zajímavých věcí, které tady můžeme vyzkoušet. Nemyslím si, že to bude záležitost jednoho závodu. Je to podobné jako vloni, je třeba jít krok po kroku a posouvat se vpřed.“

„Ale také potřebujeme více vzorků. Nevím, zda byl Bahrajn tak trochu jednorázová záležitost a tady budu najednou zpátky tam, kde bych měl být, nebo kde se očekává, že budu. Uvidíme. Ještě je brzy.“

„Myslím, že čím více času v autě strávím, tím rychleji na to přijdu a tím více šancí budu mít nastavit auto trochu více podle svých představ. Bude to důležitý test, protože je to trať, kde potřebujete sebevědomí, abyste zde byli blízko zdí rychlí.“