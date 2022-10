Musí to bolet, zní v paddocku o těch, kteří nedodrželi rozpočtový strop

Formule 1 může být na pokraji jednoho z největších skandálů a také výzev za dlouhou dobu.

Podle spekulací, které ale už potvrzují i šéfové týmů, překročily vloni dva týmy rozpočtový strop – Aston Martin o několik milionů, Red Bull o větší sumu. Podle Auto Motor und Sport se proslýchá, že to v případě stáje z Milton Keynes dělá až 10 milionů dolarů.

FIA má zprávu o rozpočtových stropech uveřejnit příští týden – zřejmě v úterý nebo ve středu.

Federace je zatím ve svých vyjádřeních opatrná. Uvedla, že si všimla „nepodložených spekulací a dohadů“ a že hodnocení stále probíhá.

Překročení rozpočtového stropu o pár milionů může vypadat s ohledem na limit 148,6 milionu jako nepříliš zásadní, ale musíme si uvědomit, že rozpočet týmu F1 je tak trochu jako rozpočet státu – značnou část tvoří mandatorní výdaje. U týmu formule 1 to samozřejmě nejsou důchody apod., ale samotný provoz týmu, stavba vozu a všech dílů apod. Jen menší část tvoří výdaje na samotný vývoj – a pokud tuto kapitolu rozpočtu podpoříte několika miliony, které konkurence nemá, získáte velkou výhodu.

„Máme pouze 2,4 milionu na vývoj našeho vozu během roku,“ řekl Frédéric Vasseur z Alfy Romeo.

Obecně by se tato výhoda promítla nejen v loňské ale také letošní sezóně.

Některé týmy se obávají, že se FIA může chtít vyhnout skandálu a situaci ututlá. Nebylo by to poprvé. Vzpomeňme si na neveřejnou dohodu s Ferrari na začátku roku 2020 ohledně pohonné jednotky.

Nebavíme se o chybějícím palivu v nádrži ale světě čísel, kde se to dá udělat tak, „aby to vyšlo“.

Pokud by se mělo přistoupit k trestu, měl by být oznámen už příští týden. Podle Mercedesu (loňský hlavní soupeř Red Bullu) a Ferrari (letošní) to v případě porušení rozpočtového stropu musí Red Bull bolet.

Finanční pravidla rozdělují porušení do tří kategorií:

procesní chyba: může jít třeba o pozdní předložení dokumentů. Pro příklad nemusíme chodit moc daleko. Williams za to dostal pokutu 25 tisíc dolarů,

mírné překročení rozpočtového stropu: dle FIA do 5 % (vloni tedy 7,4 milionu),

velké překročení rozpočtového stropu: nad 5 %.

U procesní chyby by měla následovat pokuta. V případě překročení limitu je situace nejasná. FIA by mohla například odečítat body v šampionátech – Red Bull vloni skončil druhý s výrazným náskokem na třetí Ferrari. U jezdců se pouštíme na tenký led. Měla by snad FIA po téměř roce odebrat Verstappenovi titul? To je dost nepravděpodobné.

Je zde také otázka precedentu. Pokud by byl trest nízký, zejména velké týmy by mohly rozpočtový strop překračovat dle libosti, protože zisk by byl větší než náklady.

Podle Auto Motor und Sport to může být někdy i lehce paradoxní. Aston Martin totiž údajně vynaložil náklady nad limit na inženýry, které přetáhl z jiných týmů. Výhoda z tohoto (zatím nepotvrzeného) překročení limitu tak nebude okamžitá, ale za to bude dlouhodobá.

Red Bull brání

Red Bull nařčení z nedodržení rozpočtového stropu odmítá a zvažuje další kroky vůči soupeřům, kteří „pomluvy“ šíří.

„Pokud nedojde k jasnému stažení těchto prohlášení, budeme to brát neuvěřitelně vážně a budeme zkoumat, jaké možnosti máme k dispozici,“ řekl Horner, kterého cituje Autosport.

„Je absolutně nepřijatelné zveřejňovat komentáře toho typu, které zazněly včera a které jsou naprosto pomlouvačné vůči týmu, značkám a dokonce i Formuli 1.“

„Je náhoda, že Max má svůj první pokus o zisk titulu mistra světa a my nemluvíme o ničem jiném, než o rozpočtových stropech, místo toho, abychom mluvili o fenomenálním výkonu, který letos předvedl?“