Musí Lawson spoléhat na odchod Cunody? Podle BBC nad Ricciardem drží ochrannou ruku Horner

Júki Cunoda by se rád přesunul do Red Bullu. Liam Lawson by zase rád jezdil za Racing Bulls (RB), se kterým úspěšně debutoval vloni, kdy zaskakoval za zraněného Ricciarda.

Ředitel týmu RB nedávno řekl, že tým je s objema svými jezdci spokojený. Pokud se podíváme na výsledky, tak Cunoda zatím Ricciarda spolehlivě poráží. V kvalifikacích je to 7:1. Cunoda letos bodoval v pěti závodech z osmi, Ricciardo jen jednou.

Je zřejmé, že Cunoda by se rád přesunul k Red Bullu. Podle spekulací to ale spíše vypadá, že zůstane Sergio Pérez.

„Zvenčí to vypadá, že Cunoda nemůže udělat vůbec nic pro to, aby se uvažovalo o jeho místu v Red Bullu – šéfové ho prostě nehodnotí dostatečně vysoko,“ napsal Andrew Benson z BBC v odpovědi na dotazy čtenářů.

„Proto se Cunoda poohlíží po pracovních příležitostech mimo Red Bull, přestože za své místo v F1 vděčí Hondě, která je jejich partnerem v oblasti motorů.“

„Paradoxně nemůže získat místo v Astonu Martin, který bude od roku 2026 továrním týmem Hondy, protože Fernando Alonso tam právě podepsal novou smlouvu a Lance Stroll je synem majitele a nikam se nechystá.“

Podle Bensona by Cunoda mohl teoreticky zamířit k Williamsu, Haasu nebo Alpine. Dodejme však, že rozhodně není jediným kandidátem a patrně ani favoritem. K Williamsu by mohl zamířit Sainz, k Haasu Bearman. U Alpine je situace otevřenější.

„Pokud jde o jeho výkony v RB, ano, pravidelně poráží Daniela Ricciarda a letos předvedl několik působivých jízd. To však vyvolává více otázek ohledně Ricciarda, než že by to v Red Bullu změnilo názor na Cunodu.“

„V tuto chvíli je však Ricciardo podle zdrojů chráněn šéfem týmu Christianem Hornerem a prozatím je v bezpečí před nahrazením rezervním jezdcem Liamem Lawsonem.“

„Poradce pro motorsport Helmut Marko, který by Lawsona pravděpodobně rád povýšil, ztratil moc a vliv v interní občanské válce.“

„Není však těžké si představit, že v roce 2025 budou v RB jezdit Lawson a Ricciardo, pokud Horner nezmění svůj postoj a Cunoda se přesune jinam.“