Musel jsem zapomenout na hrdost, říká Ricciardo, který v Imole pustil Norrise před sebe

Lando Norris v kvalifikaci sahal po skvělém výsledku, ale jeho čas mu byl kvli traťovým limitům smazán. Do závodu tak odstartoval za Ricciardem. V závodě tým jezdce prohodil. Ukázalo se to jako logický krok, protože Norris začal Ricciardovi ihned ujíždět. V cíli závodu byl nakonec o téměř půl minuty dříve.

„Lando získal pódium a odjel silný závod, to je povzbudivé,“ řekl Ricciardo. „Musím trochu zapomenout na hrdost a podívat se na to, co mohu zlepšit.“

„Moje myšlení je rozhodně produktivní a ne poraženecké. Vidím pozitiva i pro tým. Dostat se na pódium už ve druhém závodě je dobrý start.“

„Měl jsem dost kol na to, abych se pokusil ukázat své tempo. Zpočátku to nebylo příliš špatné, ale jakmile trať začala trochu osychat, ztratil jsem pravou přední pneumatiku. Začala se drolit a tehdy jsem cítil, že nejsem schopen jet rychleji. Tým učinil rozhodnutí, které jsem musel akceptovat, protože jsem nebyl dost rychlý. Kdybych byl, poodjel bych. Nechci, aby mi stály v cestě moje hrdost a ego.“

Ricciardo uznává, že momentálně nevyužívá potenciál vozu, ale je přesvědčen, že s postupující sezónou odemkne více tempa.

„Za pár měsíců se pravděpodobně podívám zpět na začátek sezóny a nebudu z toho tak vystresovaný. Je tu spousta závodů, ale v prvních dvou jsem trochu ztrácel. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to bylo lepší.“

Podle Ricciarda je výhoda, když jezdec zná prostředí a tým. Situaci přirovnává k loňskému roku u Renaultu. „Víme, že je Ocon rychlý jezdec, ale bylo pro něj těžké se vloni v kvalifikaci vyrovnat mému tempu. Ukazuje to, že ten rok navíc, který jsem u Renaultu měl, byl přínosný. Začínáme to vidět nyní. Nejsem poražen nebo tak něco, myslím, že je povzbudivé, že Lando získal pódium. Měl opravdu silné tempo.“