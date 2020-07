Musel jsem zajet absolutně dokonalé kolo, říká Hamilton po kvalifikačním souboji s Bottasem

„Musím se štípnout, abych tomu věřil. Pracuji s neuvěřitelnou skupinou lidí, bez kterých bych nedostal tuto příležitost. Velké díky všem doma a lidem tady, kteří odvádí úžasnou práci,“ řekl Hamilton.

Ve druhém pokusu v závěrečné části kvalifikace se oba piloti Mercedesu zlepšili. „Valtteri mi to vůbec neulehčil. Ta kola musela být absolutně dokonalá, takovou kvalifikaci si užívám nejvíce.“

Ačkoliv se nad Hungaroringem honily mraky, kromě několika kapek déšť kvalifikaci neovlivnil.

„Do první zatáčky je to daleko, takže nic tady není jisté. Dnes večer musíme udělat naši práci a zítra to bude nakonec na mně. Bude to dlouhý závod a nevíme, jaké bude zítra počasí. Samozřejmě se budu co nejvíce soustředit a snažit, abychom týmu dovezli dvojité vítězství.“

Jezdci Mercedesu odstartují na střední sadě pneumatik

Stejně jako Hamilton i druhý Bottas bude zítra startovat na středně tvrdých pneumatikách, na kterých zajel nejrychlejší čas ve druhé části kvalifikace.

V závěrečné části byl Mercedes jasně suverénní, když třetí Lance Stroll ztratil na Hamiltona 930 a na Bottase 823 tisícin sekundy.

Bottas si v závěrečném pokusu v Q3 věřil natolik, že si myslel, že získá pole position.

„V tréninku jsem viděl, že to mezi námi alespoň v kvalifikaci bude vyrovnaný souboj. A třetí volný trénink nebyl špatný,“ řekl Bottas.

„Od začátku kvalifikace až do úplného konce Q3 jsem se trápil hlavně v prvním sektoru. Při brzdění do první zatáčky jsem ztrácel čas. I ve druhé zatáčce jsem měl problémy, když jsem začal ztrácet kontrolu nad zadní částí auta, když se ale trať zlepšovala, probouzelo se i auto.

„Musím říct, že nakonec to bylo poměrně dobré kolo. Myslel jsem si, že bych s tím pokusem opravdu mohl mít šanci, ale Lewis byl o desetinu rychlejší. Dnes v kvalifikaci odvedl lepší práci, proto je na pole position.“