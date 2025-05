Musel jsem se smát, říká Verstappen o předjetí Piastriho v Imole

Max Verstappen se v Imole dostal ve druhé zatáčce do vedení, které pak až do cíle nepustil. V Monaku se ho zeptali, zda se po závodě díval na opakované záběry souboje s Piastrim.

„Když jsem se v neděli vrátil domů, tak ano,“ řekl Verstappen, kterého cituje racingnews365.com

„Ale samozřejmě jsem už sám věděl, jaký z toho mám pocit, ale je fajn se na to zpětně podívat a vidět, jak těsné to celé bylo.“

Verstappen prozradil, že se musel po manévru smát. „Musel jsem se na chvíli zasmát. Ne před televizí, ale opravdu jsem se musel zasmát ve třetí zatáčce. Říkal jsem si: ‚Tohle bylo dobré!‘“

Verstappen si myslí, že se Piastri po startu soustředil více na Russella než na něj.

„Myslím, že když se na to podíváte, je vidět, že se hodně soustředil na George, protože ten byl vlastně druhý. A to chápu. Já jsem toho samozřejmě využil. Už na to potom nemohl reagovat, protože jsem měl rychlost...“