Musel jsem Maxe překvapit, říká k útoku na první místo vítězný Sainz

Španěl v barvách Ferrari startoval do závodu z první pozice, tu ale v dlouhém nájezdu do první zatáčky neudržel a propadl se na druhé místo za Maxe Verstappena. Vedoucí muž průběžného pořadí se udržel na čele i po restartu, který následoval po kolizi Alexe Albona s Júkim Cunodou.

Dvě kola poté se ale Sainz vrátil na první místo a ve zbytku závodu už první pozici kontroloval. Po triumfu v Austrálii si připsal Sainz druhé vítězství ve své poslední sezóně ve Ferrari a celkově čtvrté ve F1.

„Je neuvěřitelné vidět toto publikum. Celý týden jsem cítil jejich podporu a cítím, že mám v Mexiku velké množství fanoušků, kteří mi dodali sílu tohoto dosáhnout. Opravdu jsem tohle chtěl. Potřeboval jsem to pro sebe. Řekl jsem, že chci ještě jedno vítězství s Ferrari a dosáhnout ho tady s těmito skvělými diváky je neuvěřitelné. Teď zbývají čtyři závody. Chci si je co nejvíce užít,“ řekl Sainz.

„Abych byl upřímný, nepřipravoval jsem si to,“ řekl Sainz k útoku na Verstappena. „Na startu jsem byl jen trochu naštvaný, když jsem ztratil pozici. Řekl jsem si, že ho musím překvapit, protože je velmi obtížné Maxe předjet. Mnohokrát to už dokázal. Byl jsem docela daleko, ale řekl jsem si 'Nemám co ztratit, pošlu to na vnitřek'. Na brzdách do první zatáčky jsem si hodně věřil.“

Leclerc: Třetí místo bylo maximem

Charles Leclerc třetím místem a bodem za nejrychlejší kolo přispěl k posunu Ferrari na druhé místo Poháru konstruktérů před Red Bull. Na vedoucí McLaren ztrácí italská stáj 29 bodů.

„Bylo to náročné. První stint byl o hlídání teplot, což bylo těžké, ale odjeli jsme nejlepší možný závod. Celý víkend jsem byl pozadu a třetí místo bylo maximem, kterého jsme mohli dosáhnout,“ řekl Leclerc.

„Jako tým pracujeme velmi dobře. Naším cílem stále zůstává Pohár konstruktérů a s takovými víkendy jako tento se tomu přibližujeme. Doufám, že budeme pokračovat tímto směrem a získáme Pohár konstruktérů.“