Musel jsem držet jazyk za zuby, říká Albon k problémům s nadváhou letošního vozu Williamsu

Williams měl u vozu pro letošní sezonu problémy s výrobou, které vedly k tomu, že mají monoposty britské stáje nadváhu. A i když se organizace z Grove tohoto problému částečně zbavila, stále se musí s tímto handicapem vyrovnávat. Podle šéfa Jamese Vowlese vůz FW46 momentálně kvůli nadváze ztrácí asi čtyři desetiny na kolo.

V době, kdy se v F1 počítá každá setina, jde o velkou nevýhodu, která se odráží i do výsledků týmu, jenž v prvních deviti závodech získal pouhé dva body a zatím zaostává za loňskými výkony.

K potížím s nadváhou se nyní vyjádřil i jezdecký lídr Williamsu Alexander Albon, který přiznal, že až do závodu v Imole, po němž informaci o příliš vysoké hmotnosti vozu médiím oznámil Vowles, nemohl mluvit.

„Bylo to těžké, protože jste se mě ptali, jaký je rozdíl mezi letošním a loňským autem, odpovídal jsem, že je lepší, přičemž jsme jezdili na předposledním a posledním místě," řekl novinářům Albon, kterého cituje Autosport.

„Musel jsem tak trochu držet jazyk za zuby, ale většinou jsme ztráceli kvůli váze. Na našem autě jsou stále věci, které musíme zlepšit, to nepopírám, ale vždy bylo velmi těžké odpovídat na vaše otázky,“ přiznal thajsko-britský závodník.

V posledních závodech byl však Williams již více konkurenceschopný, a to zejména díky upgradu a také charakteristice tratí, na kterých se v uplynulých týdnech závodilo. I to Williamsu pomohlo v Monaku k prvním bodům.

„Stále máme nadváhu, a to pořádnou. Myslím, že Monako je nejméně citlivé na hmotnost, zatímco okruh v Kanadě je v tomto ohledu tak čtvrtý nejméně citlivý...Zato v Barceloně to je naopak, takže se musíme snažit ze všeho vytěžit maximum, dokud se nadváhy nezbavíme. Je tu velký tlak na to, abychom se pokusili dostat na váhu před koncem sezony, ale bude to těžké,“ dodal Albon.