Multi 21. Před deseti lety se odjela dramatická Velká cena Malajsie 2013

Byl to teprve druhý závod sezóny, ale už byl pořádně kontroverzní. Týmová režie Red Bullu se rozpadla jako domeček z karet. Sebastian Vettel v závěru závodu zaútočil na Marka Webbera...

Velká cena Malajsie byla proslulá častými mokrými závody, horkem a dusnem. V roce 2013 bylo v jednom místě na okruhu ještě větší horko a dusno než obvykle. Řeč je o boxové zdi Red Bullu...

Start závodu

Sebastian Vettel si v Sepangu vyjel pole position. Vedle něj startoval Felipe Massa. Druhá řada patřila Alonsovi a Hamiltonovi, ze třetí startovali Webber a Rosberg. Jezdci kvůli vlhké trati startovali na pneumatikách do přechodných podmínek.

V úvodním kole to byl především souboj jezdců Red Bullu a Ferrari. Sebastian Vettel udržel vedení. Alonso se pokoušel s Vettelem bojovat ale došlo ke kontaktu jeho předního křídla se zadní části red bullu. Ferrari nechalo i přes „jiskření“ Alonsa na trati.

Ve druhém kole na něj na cílové rovince zaútočil Webber. Turbulence z red bullu nejspíše dokonaly neodvratitelné – Alonsovi se ulomilo celé křídlo a jeho ferrari nekontrolovaně zamířilo do únikové zóny.

Jezdci Red Bullu tak po dvou kolech drželi vedení a za sebou měli jezdce Mercedesu. Vettel zamířil k mechanikům jako první na konci pátého kola a přezul na slicky. Ukázalo se to jako předčasné rozhodnutí. Vettel se v prvních kilometrech bojoval s volantem a ztrácel pozice. Pneumatiky začaly pracovat až po jednom kole a jezdec Red Bullu tak mohl začít předjetí svým soupeřům vracet. Někteří jezdci před ním zajeli do boxů.

Webber zajel k mechanikům do boxů na konci sedmého kola. Jeho zastávku neovlivnil ani menší chaos, který v boxech vyrobil Hamilton, když si pro pneumatiky zajel ke svým bývalým kolegům u McLarenu. Zvyk je železná košile a pro Hamiltona to byl teprve druhý závod u Mercedesu.

Vettel se mezitím vypořádal s většinou soupeřů. Když však Webber vyjel z boxů, byl před Vettelem s náskokem asi 2 sekund. Vedení v té době držel Nico Rosberg, který však záhy zajel k mechanikům také.

Vettel nebyl se situací ani trochu spokojený, což dával během závodu najevo. Velká cena Malajsie se vyznačovala velkou degradací. Většina jezdců zajela k mechanikům čtyřikrát. Pozice mezi jezdci Red Bullu se však neměnila. Pro poslední stint si však mohl Vettel dovolit nasadit nové pneumatiky, zatímco Webber jel na použitých pneumatikách z kvalifikace.

Krátce po posledních zastávkách v boxech Vettel na Webbera v kole 46/56 zaútočil a dostal se před něj.

Multi 21

Během závodu zazněla dnes už legendární kódovaná zpráva „Multi 21", což znamenalo držet pozice. Čísla odkazovala na startovní čísla obou jezdců – Webbera (2) a Vettela (1).

K týmové (a úspěšné) režii došlo také u Mercedesu. Hamilton později několikrát řekl, že si na stupních vítězů zasloužil být Rosberg. Na pódiu pódiu jsme tak měli tři nepříliš šťastné jezdce.

„Ne vždy pro nás bylo výhodné závodit proti sobě tvrdě, protože to bylo příliš náročné na pneumatiky a v Malajsii jsme o tom diskutovali předem,“ napsal po letech Mark Webber ve své knize Aussie Grit: My Formula One Journey.

„Během dvou kol jsem věděl, že se Seb chystá vzít věci do svých rukou, přestože jsem by ve vysílačce ujišťován, že závod je můj.“

„Můj pokus v Q2 byl příliš konzervativní, takže jsem udělal kolo navíc. To znamenalo, že jsem jel (v závodě, pozn. redakce) na tři kola starých pneumatikách, zatímco Sebovy byly úplně nové.“

„Nebyl jsem ani tak naštvaný, jako spíš smutný, že tým dospěl do tohoto žalostného stavu,“ napsal Webber o útoku Vettela.

Odplata za Brazílii

Christian Horner v roce 2018 v podcastu Beyond the Grid prozradil, že se strany Vettela šlo také o odvetu za závod v Brazílii o pár měsíců zpět.

„Sebastian bojoval s Alonsem o šampionát a Mark ho v rozhodujícím závodě v Brazílii natlačil na boxovou zeď,“ řekl Horner.

„Skončilo to nakonec tak, že ho Bruno Senna roztočil. Sebastiana to neskutečně naštvalo.“

Ale ani Horner nebyl ze situace tehdy nadšený. „Před závodem jsme o tom mluvili. Mark už nebyl v boji o šampionát. Měl udělat vše, aby podpořil týmového kolegu.“

V Malajsii se pak Vettel rozhodl to Webberovi vrátit. Australan byl na prvním místě, Vettel druhý na čerstvějších pneumatikách. „Říkali jsme jim, ať drží pozice. A Sebastian si řekl: nase**** si.“

Podle Hornera to byla pomsta za Brazílii. „Stoprocentně, stoprocentně. Řekl mu to po závodě, když si společně sedli v Číně. Napjatější to už mezi nimi být nemohlo.“