Můj závod v Suzuce skončil dříve, než začal. Doufal jsem v další červené vlajky, přiznal Gasly

Ačkoliv by coby tovární tým měl Alpine s přehledem atakovat pozice v první desítce, realita je letos zatím úplně jiná.

Vůz francouzské stáje s označením A524 má daleko k dokonalosti a i po nedělní Velké ceně Japonska platí, že organizace z Enstone stále čeká v roce 2024 na první body.

V Suzuce navíc Alpine postihla i jedna nepříjemnost v podobě kolize mezi oběma týmovými kolegy Pierrem Gaslym a Estebanem Oconem, kteří se střetli ve skrumáži po druhém startu, jenž následoval po vyvěšení červených vlajek.

„První start jsem měl skvělý a podařilo se mi získat tři pozice. Také druhý start byl velmi dobrý, když se mi podařilo předjet Estebana a dostat se na úroveň Júkiho (Cunody, pozn. red.). Pak jsem se ale dostal do sendviče – Júki odbočoval doleva, zatímco Esteban doprava, přičemž se mě dotknul levou stranou podlahy,“ popsal po dojezdu Gasly, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Ztratil jsem kvůli tomu kolem 40 bodů přítlaku, takže jsem byl v podstatě ze hry. Snažil jsem se zůstat na dráze a doufat v další červenou vlajku, abychom mohli vůz opravit. Šlo o závodní incident, ale stál nás hodně. Bylo to pro mě velmi dlouhé a náročné odpoledne," přiznal francouzský závodník.

Navzdory všem negativům však si však Gasly odvezl určitá pozitiva, když podle něj dobře zafungovaly novinky, které Alpine do Suzuki přivezl.

„Měli jsme zde první várku upgradů, která zřejmě splnila to, co jsme očekávali, což je pozitivní. Teď jen musíme na auto nasazovat další nové díly a vylepšovat ho. Vím, že tým pracuje velmi tvrdě. Celkově ale víme, že jsme příliš pomalí a že musíme najít více rychlosti,“ dodal Gasly, jenž si v Japonsku dojel pro 16. místo.

S poškozením jezdil i Ocon

O mnoho lépe nedopadl závod v Suzuce ani pro Ocona. Také on si totiž při vzájemném kontaktu podle svých slov poškodil monopost.

„Nebyl to snadný závod. Na startu jsme utrpěli nějaké škody a poté jsme zkoušeli různé varianty strategie, abychom měli šanci bojovat. Nakonec jsme ale nebyli dostatečně rychlí, abychom mohli konkurovat soupeřům kolem nás a udržet je po restartu za námi. Poškození bylo nešťastné, nicméně si nemyslím, že by to nějak výrazně ovlivnilo celkový obraz závodu. V porovnání s kvalifikací jsme se v závodě trápili, takže máme co analyzovat a doufejme, že se v příštím závodě v Šanghaji vrátíme silnější,“ ohodnotil Velkou cenu Japonska v cíli patnáctý Ocon.