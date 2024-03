Můj vztah s Helmutem nepředstavuje žádný problém, říká Horner

V pátek se objevily informace, že je Marko vyšetřován kvůli možnému úniku informací do médií. Sám Marko nevyloučil, že by mohl být suspendován. Postavil se za něj i Max Verstappen.

V sobotu ale na závod dorazil CEO Red Bullu Oliver Mintzlaff a situace se uklidnila. Marko řekl, že u týmu zůstává a popřel, že by měl něco společného s únikem informací.

„Byl to velmi dobrý rozhovor,“ řekl Marko pro Sky Germany. „Samozřejmě se do týmu musí vrátit klid. To má prioritu. Shodli jsme se na všech bodech. Budu zde pokračovat. Mám ještě tři roky platnou smlouvu. Ale musí se vrátit klid.“

„Jsem opravdu rád, když mám svůj iPhone alespoň z poloviny pod kontrolou,“ řekl Marko, kterého cituje Motorsport.com, k únikům údajné problematické komunikace Hornera.

„Neviděl jsem tu zprávu ani žádný z těch chatů. Záměrně jsem se do toho nepletl.“

Christian Horner uvedl, že s Helmutem Markem nemá žádné problémy.

„Myslím, že zvěsti o suspendováni byly pro tým stejnou novinkou jako pro kohokoli jiného,“ řekl Horner. „Byli jsme docela překvapeni, když jsme se to dozvěděli.“

„Helmut je smluvním partnerem Red Bull GmbH, takže to byla záležitost mezi nimi. My jsme nebyli účastníky ani součástí této diskuse.“

„Helmuta znám od roku 1996 a v průběhu let hrál důležitou roli. Tato role se v průběhu let vyvíjela. Znám ho velmi, velmi dlouho. Bude mít brzy 81 let a má stále motivaci pro formuli 1, což je pozitivní.“

„V souvislosti s Helmutem neproběhl žádný rozhodovací proces, takže si nejsem zcela jistý, odkud se tato fáma vzala. Ale není to nic, do čeho bych byl zapojen.“

„Můj vztah s Helmutem nepředstavuje žádný problém. Myslím, že je vždy přímý, ale takový je Helmut...“