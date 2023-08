Můj sen? Americká a čínská značka na roštu, říká bin Sulajim

Zatímco zejména někteří šéfové týmů se staví ostře proti, prezident Mezinárodní automobilové federace FIA Muhammad bin Sulajim se rozšiřování startovního roštu formule 1 o nové týmy rozhodně nebrání. Ba právě naopak. Jeden z nejmocnějších mužů motorsportu by si přál vstup továrních stájí z USA a Číny.

Nového týmu ve formuli 1 se dočkáme nejdříve v roce 2025 (reálně spíše v sezoně 2026). Šéf FIA myšlenku nově příchozích subjektů na startovní rošt podporuje a rád by viděl zapojení automobilek ze dvou největších světových ekonomik – tedy z USA a Číny.

„Mým snem je vidět ve formuli 1 automobilky z USA a Číny,“ rozpovídal se na toto téma bin Sulajim v rozhovoru pro web Motorsport-total.com.

„Každý může snít. Na druhou stranu tyto sny jsou i dosažitelné. V Číně žije téměř miliarda a půl obyvatel a více než 50 % prodaných elektromobilů na světě je čínské výroby. Taková je realita. Je to velký trh.“

Podle šéfa FIA můžou nové automobilky do formule 1 nalákat nová technická pravidla upravující pohonné jednotky. Ta vejdou v platnost v roce 2026 a po jejich zavedení bude rozložení celkového výkonu vycházet rovnocenným poměrem mezi spalovací motor a elektrickou část pohonné jednotky. Právě vyšší míra elektrifikace má být oním lákadlem.

„Číňané jsou velmi silným hráčem v oblasti elektromobility a hybridních technologií. A řeknu vám, že nové technické regule pro motory jsou správnou cestou. Pokud bychom po ní nevykročili, myslíte, že by se přidalo třeba Audi? Ne, to přišlo jen díky schválení nových pravidel.“

„Udělali jsme to pro dobro našeho sportu. A zároveň jsme tím otevřeli dveře. Honda nakonec zůstala, přichází Ford, i Porsche stále váhá. Řekl bych, že tam je to (u Porsche) stále horké téma. Všechno se to děje z dobrého důvodu,“ věří bin Sulajim.

První americkou vlaštovkou v moderní éře formule 1 je Ford, který bude od sezony 2026 dodávat pohonné jednotky pro Red Bull. O vstup do F1 také enormně stojí Cadillac ve spolupráci s týmem Andretti. Čínské značky dosud konkrétní zájem o vstup do „královny motorsportu“ neprojevily. V současnosti čínský výrobce elektromobilů NIO závodí ve formuli E a další čínské značky vídáme v motocyklovém sportu od MS supersportů až po rally Dakar. Leží čínská motoristická budoucnost i v F1? To odhalí následující roky.