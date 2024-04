Můj přestup k Ferrari není třeba obhajovat, říká Hamilton

Po konci letošního roku se Lewis Hamilton rozloučí po 12 sezonách s Mercedesem a zamíří k Ferrari.

V únoru oznámený přestup sedminásobného šampiona vyvolal velký mediální ohlas i bohaté diskuze na internetu, což stále úplně neustalo.

Hamilton, který prožívá nejhorší start do sezony během svého angažmá u Mercedesu, přiznává, že už ho neustálé dotazy na přestup unavují.

„Nemám pocit, že bych potřeboval své rozhodnutí zdůvodňovat. Myslím, že vím, co je pro mě správné. Od chvíle, kdy jsem se tak rozhodl, se nic nezměnilo. Nebyl okamžik, kdy bych o tom pochyboval. Komentáře ostatních lidí mě nerozhodí. Dokonce i dnes se najdou lidé, kteří pokračují v pomlouvání a bude to pokračovat po zbytek roku,“ uvedl Hamilton, kterého cituje Autosport.

„Jen člověk sám může vědět, co je pro něj dobré. Bude to pro mě vzrušující období,“ nechal se slyšet britský závodník, který se podle svých slov chystá v F1 závodit ještě několik let, a to přesto, že v lednu oslaví 40. narozeniny.

„Plánuji závodit ještě nějakou dobu. Nikdy jsem si nemyslel, že budu závodit až do čtyřicítky. Je to ale tak bláznivá cesta, ten život, že se ani necítím na to, že mi je skoro čtyřicet let. Cítím se stále opravdu mladý,“ dodal Hamilton.