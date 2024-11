Můj otec mi za zdvižený prostředníček vůči Pérezovi vynadal, přiznal Lawson

Od chvíle, kdy Liam Lawson v kokpitu týmu RB nahradil po Velké ceně Singapuru Daniela Ricciarda, je o mladém Novozélanďanovi poměrně hodně slyšet.

Vedle pochval za výkony, které mu pomohly k získání bodů v USA a v Brazílii, na sebe pilot stáje RB upozornil také několika souboji se Sergiem Pérezem, tedy s jezdcem ze „sesterského“ Red Bullu a zároveň závodníkem, kterého by Lawson mohl od příští sezony v rakouském týmu nahradit.

Nejtřaskavější pak byly jejich souboje v Mexiku, kde mezi nimi došlo nejen ke kontaktu, ale dokonce i k urážce, a to ze strany o 12 let mladšího Lawsona.

Ta spočívala v tom, že Lawson, při předjíždění Péreze na cílové rovince, svému soupeři ukázal zdvižený prostředníček. Bezprostředně po závodě pak Mexičan o Lawsonovi prohlásil, že by měl mít více respektu...

Že přestřelil, uznal i Lawson samotný, který se posléze za své gesto omluvil.

Jezdec z Nového Zélandu navíc nyní přiznal, že to za prostředníček „schytal“ i od svého otce Jareda Lawsona.

„Táta mi za to vynadal vynadal, a to tak, jako už mnohokrát v průběhu let,“ uvedl Lason v rozhovoru pro TFN.

„Mám velké štěstí, že mám někoho, jako je můj táta, který sehrál obrovskou roli nejen při mé výchově jako muže, ale také jako jezdce...Řekl bych také, že mě drží hodně při zemi, a to je něco, co dělá už od mého dětství. Vím, že to na něj neudělalo dojem a já naprosto chápu proč. Poučím se z toho,“ slíbil 22letý závodník.