Můj otec je stále zklamaný, že jsem nepřijal skvělou nabídku od Audi, přiznává Sainz

Když bylo prvního února loňského roku oznámeno, že od sezony 2025 již Carlos Sainz nebude pokračovat s Ferrari, začalo se okamžitě řešit, kam zamíří jeho další kroky.

Sedačku u top týmu typu Mercedes či Red Bull se sice Sainzovi, dnes čtyřnásobnému vítězi závodu F1, získat nepodařilo, ale i tak měl rodák z Madridu několik možností.

Jednou z nich byla i nabídka od Sauberu, z něhož se od roku 2026 stane tovární tým automobilky Audi, která švýcarskou stáj již nyní ovládá.

Smlouvu se Sauberem, potažmo Audi, však Sainz nakonec nepodepsal – a to navzdory tomu, že šlo o preferovanou variantu jeho otce Carlose Sainze staršího, legendárního soutěžního jezdce, který pro německou značku ovládl Rallye Dakar 2024.

Sainz junior nakonec kývl na nabídku od Williamsu, což podle něj jeho otce dosud mrzí.

„Můj otec je stále zklamaný, že jsem si před několika měsíci nevybral skvělou nabídku Audi,“ přiznal pilot Williamsu, kterého cituje deník Blick.

„Poté, co můj sen o přestupu do Red Bullu nebo Mercedesu padl, jsem se musel rozhodnout mezi Audi, týmem Alpine a Williamsem. Po návštěvě továren a diskuzích mi můj vnitřní pocit okamžitě řekl, abych šel do Williamsu. Cílí totiž na budoucnost. A když i mé srdce řeklo ano, bylo rozhodnuto,“ vysvětlil 30letý závodník s tím, že doufá, že jeho otec v budoucnu změní názor a bude za jeho volbu šťastný.