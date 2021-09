Můj nejlepší víkend s Ferrari, hodnotí Sainz Grand Prix Ruska

Pro Sainze to byly třetí stupně vítězů v sezóně. „Rozhodně je to můj nejlepší víkend s Ferrari,“ řekl Sainz.

„Myslím, že se mi podařilo předvést velmi silný víkend už od tréninků, zejména třetí části kvalifikace byla dobrá. Pak jsem měl dobrý start a dobré řízení tempa ve velmi záludných podmínkách.“

„Nebudu lhát, na víkend jsem hrdý. Myslím, že tým také odvedl velmi dobrou práci při rozhodnutích o zastávek v boxech, kdy ve správný čas v kvalifikaci nasadil měkké pneumatiky, ve správný čas v závodě přešel na střední pneumatiky a pak ve správný čas nasadil pneumatiky do přechodných podmínek. Celkově si myslím, že to byl můj nejsilnější víkend ve Ferrari.“

Sainz byl přesto mírně zklamán, že získal „až“ třetí místo. „Nevím, jestli to bylo perfektní, to je někdy hodně silné slovo. Vždy jsou věci, když se ohlédnete zpět, které můžete zlepšit, takže perfektní není to správné slovo. Ale byl to můj nejkompletnější víkend, řekněme to takhle.“

„Samozřejmě skončit třetí poté, co jsem vedl závod, nechutná tak dobře. Potřebujeme jako tým dál pracovat na tom, abychom se ujistili, že až budu příště v pozici lídra závodu, podaří se nám to udržet a závod vyhrajeme... že nebudeme trpět s drolením, nebudeme tak zranitelní na rovinkách a tak dále. Musíme se ujistit, že se budeme jako tým stále zlepšovat, abychom to příště zvládli.“