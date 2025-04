Můj ideální nástupce? Sebastian Vettel, tvrdí Helmut Marko

Helmut Marko je spjat s Red Bullem již více než dvě dekády a začátky této spolupráce sahají ještě do doby, kdy rakouský výrobce energetických nápojů v F1 nevlastnil žádný tým.

V současné době Marko pro Red Bull oficiálně pracuje coby poradce pro motorsport a vedle toho má na starosti program pro juniorské jezdce. Bývalý závodník má na aktivity Red Bullu v F1 velký vliv, přičemž má důležité slovo například i při výběru jezdců.

Na druhou stranu má rodák ze Štýrského Hradce a vítěz 24hodinovky v Le Mans již svůj věk – právě dnes slaví 82. narozeniny, a proto již pomalu vyhlíží svého možného nástupce.

O tom, kdo by jím mohl být, má přitom poměrně jasno: mělo by jít o čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela, který v Red Bullu strávil nejúspěšnější roky své kariéry.

„Myslím, že by byl ideálním nástupcem,“ uvedl ve vysílání televize Sky Germany Marko.

„Je jasné, že v určitém okamžiku už nemůžete pokračovat, i kvůli věku. Už jen cestování není žádná maličkost. Samozřejmě by bylo skvělé, kdyby to mohl převzít člověk jako Sebastian,“ podotkl dále Rakušan s tím, že Vettel už získává zkušenosti v oblasti práce s juniory, a to s odkazem na jeho motokárový projekt pro dívky v Saúdské Arábii.

Marko navíc nemá obavy, že by měl Vettel problém se v nové roli zorientovat.

„Nemyslím si, že by potřeboval rok. Stačí dva závody a pak už to bude mít pod kontrolou. Myslím, že Sebastian se teď našel. Ví, co chce v budoucnu dělat, což je motorsport. Možná je nyní majitelem lesa v Rakousku a má vlastní lovecký revír, ale to všechno se dá skloubit,“ dodal.