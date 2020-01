Můj dobrý vztah se Sainzem pomáhá týmu, říká Norris

„Všichni jsou přesvědčeni, že když jste týmoví kolegové, tak jste vždy proti sobě a jste skuteční soupeři,“ řekl Norris na Autosport International Show.

„Myslím, že oba přemýšlíme v dlouhodobém horizontu, a pokud chceme dosáhnout toho, čeho chceme dosáhnout, což je vyhrát závody a mistrovství, je nejlepší spolupracovat.“

„Nedokázali bychom skončit na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů, kdybychom spolu dobře nespolupracovali.“

„Velká část toho, čeho jsme dosáhli, je výsledkem spolupráce a vzájemné pomoci, protože se snažíme pomoci týmu,“ řekl Norris pro Crash.net.

„V tuto chvíli nám to prospívá ve všech směrech. Doufám, že to bude pokračovat. Jak jsem řekl na začátku, chci se bavit a užívat si to a Carlos to má stejné.“

Foto: Getty Images / Charles Coates