Můj další krok ve F1 bude můj poslední, říká Verstappen

Max Verstappen má s Red Bullem smlouvu do konce roku 2028. Dnes má na kontě 203 startů. Na konci smlouvy by jich mohl mít přes 300.

V poslední době se spekuluje o možnosti, že by Verstappen u Red Bull skončil předčasně a odešel jinam, ačkoliv on sám to opakovaně vylučuje. Nabízel by se Mercedes, který o něj má zájem a mohl by mít v roce 2026 dobrou pohonnou jednotku, nebo Aston Martin. Ten na tom sice v současné době dobře není, ale míří tam Honda i Adrian Newey.

„Můj další krok, pokud nějaký bude, bude můj poslední,“ řekl Verstappen pro Sky Italia.

„Mohlo by to také znamenat, že prodloužím svou stávající smlouvu. V tuto chvíli je všechno možné.“

Verstappen tvrdí, že se v současné době nezabývá úvahami o své dlouhodobé budoucnosti, ať už s Red Bullem, nebo bez něj.

„Není to ani něco, o čem bych teď přemýšlel, protože je toho tolik, co chci letos zlepšit, a všechno, co přijde v budoucnu, je ještě daleko. V tuto chvíli to není na stole.“

„Jsem součástí tohoto týmu už dlouho. V konečném důsledku chce každý jezdec v paddocku vyhrát. Je velmi snadné změnit tým, ale já nechci, aby moje kariéra vypadala takto. Nechci být součástí čtyř nebo pěti různých týmů.“

„Chci si s každým v týmu vybudovat dlouhodobý a stabilní vztah a chci se někde cítit jako doma. Střídání týmů není zrovna moje parketa a v této fázi kariéry to nechci dělat.“