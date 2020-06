Mugello si zaslouží závod formule 1, říká Vettel

Mugello je jedním z kandidátů na další evropskou cenu, která by následovala po Grand Prix Itálie (6. září). Jednalo by se navíc o 1000. závod Ferrari ve F1, což by pro F1 bylo z marketingového hlediska nepochybně zajímavé.

Okruh patří Ferrari, ale samotní jezdci Scuderie si na něm moc často nezajezdí.

„Byl jsem rád, že jsem se vrátil do kokpitu po přestávce, která byla ještě delší než obvyklá zimní přestávka,“ řekl Sebastian Vettel.

„Byl jsem také velmi potěšen, když jsem konečně viděl všechny lidi z týmu. Bylo skvělé znovu získat obvyklé pocity z auta a udělat to na tak velkolepé trati. Skutečně si myslím, že si Mugello zaslouží hostit grand prix formule 1.“

„Jezdil jsem tu před osmi lety, takže mi trvalo pár kol, než jsem si zvykl na trať, a pak jsem si to opravdu užil.“

„Přestože jsem byl během této dlouhé přestávky docela zaneprázdněný virtuálním závoděním, musel jsem znovu získat fyzický dojem z rychlosti,“ řekl Charles Leclerc, který vůz převzal během odpoledne.

„To, že jsme mohli jet poprvé s vozem formule 1 na tak velkolepé trati, jako je Mugello, udělalo z tohoto dne ještě více nezapomenutelný zážitek.“