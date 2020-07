MST: Vettel se ještě nerozhodl, zda půjde do Astonu Martin

Podle německého Bildu je dohoda mezi Vettelem a Astonem Martin (dnes Racing Point) před podpisem. Objevily se také spekulace, podle kterých má být oznámena na začátku srpna.

Podle Motorsport Total pozval Lawrence Stroll Vettela do švýcarského Gstaadu, kde mu předložil smlouvu k podpisu. Vettel se ale zatím nerozhodl, zda chce za Aston Martin od příštího roku závodit.

Čtyřnásobný mistr světa v podstatě žádnou jinou alespoň trochu kvalitní možnost, jak zůstat ve F1, nemá. Přesto se stále spekuluje také nad jeho možným návratem do Red Bullu, pokud by Alexander Albon nepodával dobré výkony.

Šéf AlphaTauri Franz Tost si myslí, že Vettel nemusí mít dveře do Red Bullu zcela zavřené. Naopak Gerhard Berger o tom pochybuje a dodává, že Red Bull vždy hledá mladé, agresivní jezdce, kteří mají budoucnost před sebou.

Pokud by Vettel šel do Astonu Martin, nahradil by Sergia Péreze. Podle Bildu mu může Racing Point do konce července vypovědět smlouvu.