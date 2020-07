MST: Mateschitz chce návrat ztraceného syna. Vettel by se mohl vrátit do Red Bullu

Včera se uzavřela další možnost pro Sebastiana Vettela. Renault potvrdil návrat Fernanda Alonsa. Jaké jsou Vettelovy další možnosti? Spekulovalo se o Mercedesu, ale ten už naznačil, že si nejspíše ponechá současné jezdce. Další možností byl Aston Martin, ale u něj mají oba současní jezdci poměrně unikátní postavení.

Motorsport Total, který jako první přinesl informaci o Vettelově nečekaném konci u Ferrari, ve čtvrtek ráno rozvířil už tak bouřlivé vody letošní sezóny.

Sebastian Vettel podle šéfredaktora Christiana Nimmervolla možná napodobí Alonsa a vrátí se do týmu, se kterých zažil největší úspěchy – do Red Bullu.

Nimmervoll píše pro Motorsport Total, že Helmut Marko dostal rozkaz od Dietricha Mateschitze, aby nejpozději do roku 2021 přivedl „ztraceného syna“ domů.

Zatím jde ale spíše o teorii podpořenou kuloárními informacemi. V nejbližších dnech žádné oznámení očekávat nemůžeme.

Alexander Albon by se pak vrátil do AlphaTauri, kde by jezdil vedle Pierra Gaslyho. Daniil Kvjat by z týmu odešel (zase).

Vettelův přestup ale ještě nemá být stoprocentní. Zatím jde spíše o letní flirtování než o žádost o ruku. Musí být také splněno několik předpokladů:

Za prvé je to na Albonovi. Jeho výkony musí být mnohem horší než v případě Verstappena. Má to logiku. Red Bull chce bojovat o tituly. Nepotřebují, aby Albon porážel Verstappena, ale musí dojíždět někde za ním, brát body soupeřům a získávat je do Poháru konstruktérů.

Za druhé musí Mateschitz přesvědčit thajskou rodinu Yoovidhyů, která vlastní 51 procent impéria Red Bullu, že by to byl dobrý nápad. Připomeňme, že Albon má kořeny v Thajsku, takže argumenty to budou muset být silné.

A konečně za třetí. Vettel musí chtít. A musí „mít koule“ na to, aby se po Leclercovi postavil dalšímu mladíkovi v podobě Maxe Verstappena, což bude nejspíše ještě tvrdší oříšek.

Mateschitz má mít dvě kvality (mimo jiných): loajalitu a dobrou paměť. Stále si pamatuje, že Vettel získal pro Red Bull zatím jako jediný tituly mistra světa i na jeho senzační vítězství v Monze s Toro Rosso. Mateschitze samozřejmě bolí představa, že by měl Vettel v ještě relativně mladém věku odejít z F1.

Ale nejde jen o vzpomínky. Vettel už možná nemusí být tak dobrý, jako býval, ale může podat o dost lepší a stabilnější výsledky než Albon. A má zkušenosti, které se budou hodit.

Kromě toho je zde jeho marketingová hodnota. F1 bude v Rakousku od příštího roku vysílat Servus TV, kterou vlastní Red Bull. Nejde jen o Vettelovo jméno ale také o atraktivní souboj VV – Verstappen, Vettel.

Red Bull může navíc znovu silně oslovit důležitý trh německy mluvících zemí.