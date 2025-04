Mrzí mě, že jsem se k důležitým tématům nevyjadřoval už na začátku mé kariéry, říká Vettel

Vloni v listopadu uplynuly dva roky od chvíle, kdy se Sebastian Vettel naposledy zúčastnil velké ceny F1.

Od té doby se sice ve spojitosti s Vettelem občas objeví spekulace, která jej spojuje s možností návratu do světa automobilových závodů, ale zatím se žádná z nich nenaplnila.

Mistr světa z let 2010 až 2013 je tak nyní zapojen spíše do nejrůznějších aktivistických iniciativ, které se týkají například ochrany životního prostředí, ale třeba i rovnosti žen ve společnosti a dalších celospolečenských témat.

Vettel se nyní v kontextu toho nechal slyšet, že při ohlédnutí za svojí kariérou zpětně lituje toho, že v minulosti více nevyužil všech možností, jak být v těchto tématech více slyšet. A to především v úvodu jeho kariéry, která odstartovala v roce 2007.

„Když jsem (v F1, pozn. red.) začínal jako nováček, soustředil jsem se výhradně na závodění,“ uvedl Vettel pro britskou BBC.

„Jednou z věcí, možná jedinou, které lituji, je to, že jsem v začátcích mé kariéry neviděl, jakou potenciální sílu, pokud jde o dosah a publikum, můžete mít jako profesionální sportovec, abyste inspirovali lidi. Až později jsem začal šířit myšlenky, které považuji za důležité,“ upřesnil bývalý pilot Red Bullu či Ferrari.

Coby aktivista se Vettel začal projevovat až v závěru svého působení v F1, jenž strávil v týmu Aston Martin.

Mimo jiné šlo například o iniciativu Race for Women, v rámci níž v Saúdské Arábii uspořádal dívčí motokárový závod.

„Když jsem jezdil motokáry v Evropě, závodil jsem i proti dívkám, ale bylo to velmi vzácné. Čím více dívek však závodí, tím méně je stereotypů, že dívky nemohou závodit. Myslím, že to ale má pozitivní vývoj. Je to důležité v Evropě, ale ještě důležitější je to podle mě v místech, jako je Saúdská Arábie, kde je cítit, že se věci otevírají. Možná ne takovou rychlostí, jakou bychom si všichni přáli, nebo jakou někteří lidé očekávají, ale určité kroky se dějí. Je skvělé vidět, že dívky dostávají šanci usednout za volant. Jde o to šířit poselství a inspirovat dívky a mladé ženy,“ řekl k tomuto tématu Vettel.