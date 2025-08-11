Mrzí mě, že jsem neměl čas se toho od Verstappena naučit více, říká Lawson

Liam Lawson ze stáje Racing Bulls se poohlédl za krátkým angažmá u Red Bullu, kde byl po dva závodní víkendy týmovým kolegou Maxe Verstappena.
Pouze dva závodní víkendy strávil Liam Lawson v barvách Red Bullu poté, co byl před začátkem letošní sezony povýšen z tehdejšího týmu RB (dnes Racing Bulls) do hlavní stáje rakouského výrobce energetických nápojů.
Krátké působení novozélandského jezdce u Red Bullu ukončily především jeho slabé výsledky – v Austrálii ani v Číně se mu nepodařilo bodovat a navíc zaostával i v kvalifikační rychlosti.
Po návratu k Racing Bulls se však Lawson postupně dostává do formy, což potvrdil například osmým místem v nedávné Velké ceně Maďarska, která uzavřela první část ročníku 2025 před probíhající letní pauzou.
Při hodnocení dosavadního průběhu sezony se Lawson vyjádřil k tomu, zda měl vůbec během angažmá u Red Bullu čas naučit se něco od čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena.
„Moc jsem se těšil na příležitost vidět v podstatě do detailu všechno, co dělá. Byl jsem z toho nadšený, přestože dnes je k dispozici spousta dat, která jsou mezi týmy sdílena,“ uvedl Lawson v rozhovoru pro web RacingNews365.
„Jsou to sice poměrně jednoduchá data, ale pro jezdce představují ty hlavní informace – rychlostní křivka, brzdné body, práce s plynem, informace o řazení a tak podobně. Díky tomu tak můžeme vidět, co ostatní jezdci napříč celým startovním polem dělají,“ vysvětlil jezdec stáje Racing Bulls.
„Co mě tedy zajímalo nejvíce, byly detaily, které mezi týmy běžně nesdílíme. Během dvou závodních víkendů si toho ale člověk nestihne odnést tolik, kolik by chtěl,“ dodal Lawson.