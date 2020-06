Mr. E vrací úder: Není moje chyba, že jsem bílý

Bernie Ecclestone pro CNN řekl, že „černí lidé jsou často rasističtější než bílí“. Formule 1 se následně od jeho slov distancovala a pochopení nenašel Ecclestone ani u Hamiltona.

Ecclestone se v rozhovoru pro Daily Mail vrátil ke svému vztahu s F1. Poté, co Liberty Media koupila formuli 1, skončil Ecclestone ve své funkci, ale stal se „emeritním šéfem“. Tento „titul“ mu vypršel letos lednu. Ecclestone se tomu směje.

„Když mě Carey požádal, abych odstoupil, tak byl velmi aktivní, aby mi dal najevo, jak velmi důležitý titul to je,“ řekl Ecclestone. „Ve Spojených státech jsou prý lidé, kteří by za takový titul zabíjeli.“

„Mně to bylo jedno. O tituly se nezajímám. V Británii jsem už odmítl něco většího. Před dvaceti lety mi anglická univerzita (Imperial College London) dala doktorát. Nechystám si říkat doktor Ecclestone.“

Carey teď může ze všeho vinit pandemii

„Jsem rád, že řekl, že s F1 už nemám nic společného, protože mi alespoň nebudou přisuzovat věci, které udělali. Najednou začali řešit rasismus kvůli tomu, co se stalo ve Spojených státech. Carey darovala milion dolarů, což je dost na to, aby nějaký mechanik mohl jezdit na motokáře.“

„Možná by se měl soustředit na to, co chtějí akcionáři. Covid mu přišel vhod, protože může vinit pandemii ze všech věcí, kterých nedosáhl.“

V další části rozhovorů se Ecclestone opět věnoval rasismu. „Nejsem proti černochům. Vždy jsem byl na jejich straně. Lewisův otec se mnou chtěl obchodovat. Kdybych byl proti černým, ani bych jeho návrh nezvažoval.“

„V průběhu let jsem potkal spoustu bílých, které jsem neměl rád, ale u černochů se se to nikdy nestalo. Přepadla mě jednou skupina tří černých chlapců, ale ani tak jsem nikdy nebyl proti černým. Nepřemýšlím o Lewisovi tak, že je černý nebo něco takového. Pro mě je to jen Lewis.“

„Pokud je na pohovoru odmítnut černý nebo bílý člověk, pak se musíme zeptat proč. Je to kvůli jejich barvě pleti nebo proto, že se na tuto práci nehodili? To je to, co jsem myslel.“

Není moje chyba, že jsem bílý, nebo že jsem malý chlap.

„Ti lidé, kteří jdou na demonstrace organizované kvazi-marxisty, chtějí zrušit policii, ale to by byla pro zemi katastrofa. Pokud byste se jich zeptali, proč protestují, tak to určitě ani nevědí.“

„Není moje chyba, že jsem bílý, nebo že jsem malý chlap. Ve škole mi říkali prcek. Uvědomil jsem si, že s tím musím něco udělat. Černí lidé by měli udělat to samé. Když jsem ztratil řidičský průkaz, měl jsem černého řidiče. Ne proto, že to byl černý, ale proto, že mi nezáleželo na barvě kůže. Nyní najednou mluvíme o rozmanitosti.“

