Možnosti pro sezonu 2026 neřeším. Prioritou je pro mě současnost, říká Verstappen

Ačkoliv má Max Verstappen smlouvu s Red Bullem až do roku 2028, má se všeobecně za to, že Nizozemec může díky nejrůznějším klauzulím ve svém kontraktu opustit rakouskou stáj i dřív, pokud bude chtít.

O možném přestupu Verstappena se hodně hovořilo na začátku letošní sezony, kdy se Red Bull zmítal v interní krizi, čehož chtěl využít šéf Mercedesu Toto Wolff v momentě, kdy hledal náhradu za odcházejícího Lewise Hamiltona. Velký přestup Verstappena do Mercedesu však nakonec realizován nebyl.

Přesto nelze vyloučit, že Verstappen v dohledné době svého zaměstnavatele nezmění. Stát by se tak mohlo po sezoně 2025, což potvrzují i slova trojnásobného šampiona, který přiznává, že si bude moci vybírat. Byť to podle jeho slov není jeho současná priorita.

„Vím, že to bude možné (změnit tým, pozn. red.), ale zrovna teď o tom nepřemýšlím. Myslím, že v tuto chvíli mám dost starostí s jinými věcmi, které chceme zlepšit. Uvidíme, co se stane v budoucnu,“ prohlásil Verstappen, jehož slova cituje Autosport.

Vedle již zmíněného Mercedesu by o Verstappena, který momentálně vede šampionát jezdců o 52 bodů před Landem Norrisem, mohl mít velký zájem Aston Martin, jehož řady brzy rozšíří legendární konstruktér Adrian Newey.

Připomeňme, že forma Red Bullu pro sezonu 2026 je v tuto chvíli ještě větší neznámou než u jiných velkých týmů.

Přestože se s velkou chystanou změnou pravidel budou moci vypořádat všechny týmy (a výrobci pohonných jednotek), skutečnost, že Red Bull bude od roku 2026 používat poprvé v historii s pomocí Fordu vlastní motory, vrhá na jeho výkonnost určité pochybnosti.

Verstappen to však tak úplně nevnímá.

„Je to samozřejmě otazník, ale to lze říct i o ostatních. Půjde o úplně nové auto i motor. Velká neznámá to tedy bude i pro ty, kteří jsou v nejlepší pozici právě nyní,“ uzavřel toto téma nizozemský pilot.