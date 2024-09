Možnost být akcionářem a partnerem je něco, co mi nikdy předtím nebylo nabídnuto, říká Newey

Adrian Newey si vybral Aston Martin. Těšit se může na novou továrnu s novými zařízeními, Fernanda Alonsa, řadu špičkových inženýrů, Hondu a také na exkluzivní podmínky. BBC spekuluje o mzdě až 30 milionů liber ročně. Newey tak bude zřejmě nejlépe placeným člověkem v paddoku mimo nejlepší jezdce. Rozpočtový strop Aston Martin v tomto případě řešit nemusí. Mzdy tří nejlépe placených zaměstnanců se do něj nezapočítávají. Kdyby ano, tvořil by Neweyho plat zřejmě až třetinu rozpočtového stropu!

„S Lawrencem se známe už několik let,“ řekl Newey na tiskové konferenci, kterou Aston Martin uspořádal v Silverstonu. „Často na sebe narážíme v posilovně, zejména na závodech na Středním a Dálném východě.“

„Jak už jsem tak trochu naznačil, když jsem všem oznámil, že ze starého týmu odcházím, velmi mi lichotilo, že mě oslovilo mnoho různých týmů.“

„Lawrencova vášeň, odhodlání a nadšení jsou ale velmi sympatické. Je to velmi přesvědčivé. Skutečnost je taková, že když se vrátíte o dvacet let zpátky, tak to, čemu dnes říkáme šéfové týmů, byli ve skutečnosti majitelé týmů – Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordan atd. V této moderní éře je Lawrence vlastně jedinečný tím, že je jediným skutečně aktivním majitelem týmu. A myslím si, že z toho pak máte trochu jiný dojem, když se na tom podílí někdo jako Lawrence.“

„Je to návrat ke starému modelu a možnost být akcionářem a partnerem je něco, co mi nikdy předtím nebylo nabídnuto. Je to trochu odlišná situace. Velmi se na ní těším. Byla to přirozená volba.“

Práce na plný úvazek

Lawrence Stroll potvrdil, že Newey se bude věnovat F1 „na plný úvazek“ a bude „řídit“ a „usměrňovat“ technickou stránku týmu.

„Máme silný tým, s jehož některými členy už Adrian pracoval,“ řekl Stroll.

„Adrian bude technickým vedoucím společníkem tohoto týmu, takže tady bude na denní bázi, s plným nasazením, na plný úvazek se bude věnovat F1. Bude svému týmu udávat směr a vedení.“

„Adrian je klíčový, klíčový, klíčový a největší díl skládačky, určitě z technického hlediska, z hlediska technického vedení. On povede tým. Myslím, že to bude mít efekt v celé organizaci.“

„Bude vedoucím technického týmu, bude také lídrem ve společnosti, v celém podniku, jako partner, akcionář. Tuto strukturu přenechám Adrianovi, který se na to hodí mnohem lépe než já.“