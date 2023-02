Možné překvapení sezony 2023? Podle Hornera si může polepšit Aston Martin

Týmový principál Red Bullu Christian Horner zařadil Aston Martin mezi týmy, které by mohly ohrozit nadvládu velké trojky.

Týmy velké trojky, mezi které se dlouhodobě řadí Red Bull, Ferrari a Mercedes, měly vloni oproti další konkurenci velký náskok. Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera by však výkonnostní odskočení tohoto tria již nemuselo být tak markantní.

„Člověk nikdy neví. Alpine nicméně udělal v druhé polovině roku pokrok. Hodně toho slyšíme od Astonu Martin, co se jejich očekávání týká. McLaren se může dát opět dohromady. Díky stabilním regulím je jasné, že celé pole bude více vyrovnané,“ odpověděl Horner na otázku německého magazínu Auto Motor und Sport, která se týkala možných vyzyvatelů tří nejlepších týmů loňské sezony.

Úžasná sezona Red Bullu

Red Bull vloni vyhrál 17 závodů z 22 a s přehledem vybojoval oba mistrovské tituly. Horner si je vědom toho, že něco takového bude možné v budoucnu zopakovat jen velmi těžko.

„Vloni jsme měli úžasnou sezonu. Když se člověk ohlédne za tím, že jsme dokázali vyhrát 17 závodů, dva sprinty i dva tituly, Je to neuvěřitelné. Pokud letos dosáhneme jen 50 procent z toho, tak by nám i to mělo stačit na titul,“ prohlásil Horner, který se vyjádřil i k Ferrari a Mercedesu.

„Ferrari mělo vloni dobrý vůz a i letos se chystá tvrdě bojovat. Mercedes se pak jistě vzpamatuje z loňského špatného roku. Uvidíme, ale konkurence letos bude hodně silná,“ uzavřel boss rakouské stáje.