Možná si dnes zkontroluje časomíru, říká Bortoleto na adresu Helmuta Marka

Gabriel Bortoleto se dostal se Sauberem do druhé části kvalifikace.

Helmut Marko se před víkendem v Melbourne rozpovídal o letošních nováčcích a oznámkoval je.

Nejvyšší hodnocení, tedy „A“, získali od Marka Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman a Isack Hadjar.

O stupeň horší hodnocení obdržel úřadující šampion formule 2 Gabriel Bortoleto. Nejhorší známku pak dostal Jack Doohan.

Bortoleto v kvalifikaci porazil zkušeného týmového kolegu Nica Hülkenberga a postoupil do Q2. Dokonce za sebou nechal Antonelliho a také Liama Lawsona v Red Bullu.

Po skončení kvalifikace se tak logicky Bortoleta zeptali na Markova slova.

„Jo, možná si dneska zkontroluje časomíru,“ zavtipkoval Brazilec. „Ale jak už jsem řekl – a toho se držím – jeho názor mi život nezmění. Snad mu časem dokážu, že se mýlí. Možná, že to byl dnes začátek. Každý může mít svůj názor, titulky mohou být velmi tvrdé a já jsem si jistý, že mu časem dokážu, že se plete.“

Bortoleto v Q2 málem boural. Nakonec skončil v dané části kvalifikace poslední. „Ve 4. zatáčce jsem na to šel příliš tvrdě a skončil jsem tam trochu moc na obrubníku a poskákal si. Zpočátku jsem si ani nebyl jistý, jestli to dokážu udržet na trati – bylo to ode mě riskantní.“

Do závodu odstartuje z 15. místa – tři pozice za Fernandem Alonsem, který je jeho manažérem (respektive jeho firma).

„Chystám se ho sestřelit! Ne, dělám si legraci. Budeme mít k sobě stejný respekt, jako s každým jiným jezdcem a jsem si jistý, že bude férový. Já budu také férový a budeme se spolu dobře bavit.“