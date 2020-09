Možná se odehraje velká změna. F2 a F3 by už nezávodily ve stejné víkendy

F2 a F3 vlastní stejně jako F1 Liberty Media. Podle Motorsport.com se aktuálně zvažuje změna formátu. Obě série by nezávodily současně v jednom víkendu, ale střídaly by se. V rámci víkendu formule 1 bychom tak viděli formuli 2 nebo formuli 3. Ne obě současně.

Na druhou stranu by každá ze sérií odjela v rámci jednoho víkendu tři závody (dnes jsou to dva – v sobotu hlavní závod a v neděli sprint).

Očekává se, že koronavirus ovlivní i příští sezónu. Velká část týmů závodí v obou sériích – konkrétně 9 z 11 týmů formule 2 má tým také ve formuli 3.

Díky oddělení sérií by mohli snížit počet zaměstnanců. Někteří zaměstnanci by pracovali v obou sériích. Druhou výhodou je snížení nákladů. Celkový počet závodů by byl díky zvýšení ze dvou na tři více méně stejný, ale jelo by se na menším počtu okruhů, takže by se snížily náklady.

Formule 1 se chce od příštího roku více méně vrátit k normálnímu kalendáři. Předpokládá se, že by F2 odjela osm závodních víkendů, z toho polovina by byla v Evropě. Dnes je to 12 víkendů. Celkový počet závodů by byl 24, takže stejně jako letos.

Formule 3 by odjela sedm víkendů, z toho pět v Evropě. Celkový počet závodů by byl 21, což je o tři více než letos.