Možná pneumatiky, možná i prkno. Mercedes zkoumá, kde Russell poztrácel 1,5 kg

George Russell byl diskvalifikován z Velké ceny Belgie poté, co FIA zjistila, že jeho vůz má o 1,5 kg méně, než je technickými pravidly stanovena minimální hmotnost (798 kg).

„Na začátku závodu měly vozy stejnou hmotnost,“ řekl Andrew Shovlin v tradičním ohlédnutí za závodem.

„Je to samozřejmě velké zklamání a neštěstí, zvláště poté, co jel tak silný závod a vyhrál ze zadních pozic. V současné době se snažíme pochopit, co přesně se stalo.“

„Z velké části to obnáší to, že získáme hmotnosti všech různých komponentů. Vůz může během závodu poměrně hodně zhubnout. Dochází k opotřebení pneumatik, opotřebení prken, opotřebení brzd, spotřebě oleje. Hodně mohou ztratit i samotní jezdci a v tomto konkrétním závodě George ztratil poměrně dost hmotnosti.“

„Vozy startovaly do závodu se stejnou hmotností. Lewis i George byli po kvalifikaci zváženi, vozy se pohybovaly v rozmezí 500 gramů.“

„Problém měl pouze George, a to kvůli takovým věcem, jako je opotřebení pneumatik, které bylo mnohem vyšší. Vypadá to, že jsme na prkně ztratili více materiálu.“

Na voze je prkno, které se během závodu může opotřebovat maximálně o 1 mm. V Austinu bylo u Hamiltona a Leclerca opotřebení větší a oba tak byli diskvalifikováni.

„Shromáždíme všechna data a podíváme se, jak můžeme naše postupy vylepšit, protože je jasné, že nechceme, aby se to v budoucnu opakovalo.“

Mercedes se domnívá, že Russellův vůz klesl pod minimální hmotnostní limit až v závěru závodu a že to mělo jen nepatrný výkonnostní přínos. „Pokud jde o rychlost na začátku závodu, je to nulový zisk, protože Georgeův a Lewisův vůz začínaly závod se stejnou hmotností. Je zřejmé, že Georgeův vůz v průběhu závodu ztrácel hmotnost rychleji než Lewisův, takže s tím souvisí i nárůst rozdílu, ale to se pohybujete v setinách sekundy na kolo. Bude to velmi málo, protože když mluvíte o částkách, jako je jedno nebo dvě kila, neznamená to mnoho času na kolo.“