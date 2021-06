Možná jsme udělali největší krok ze všech. Jen to není vidět, říká Vasseur

Kimi Räikkönen získal o uplynulém víkendu v Ázerbájdžánu svůj první bod v letošní sezoně, když obsadil 10. místo. Jediný další bodový zisk týmu v této sezóně přišel v předchozím závodě v Monaku, kde Antonio Giovinazzi skončil rovněž na 10. místě.

Alfa Romeo se díky tomu odpoutala od Haasu a Williamsu, ale na další týmy ztrácí.

„Jako tým jsme od minulé sezóny udělali opravdu velký krok vpřed,“ řekl Frédéric Vasseur, kterého cituje RaceFans. „Možná největší ze všech týmů na startovním roštu.“

„Údaje hovoří samy za sebe – jen při pohledu na kvalifikaci se náš průměrný odstup od pole position snížil víceméně o procentní bod, zatímco v závodě jsme udělali také výrazný pokrok, přes půl procentního bodu.“

„V tak těsném startovním poli je to velký skok vpřed a myslím, že jsme z potenciálu našeho balíčku ještě nezískali maximum.“

Předpokládá se, že dodavatel pohonné jednotky pro Alfu Romeo, Ferrari, dosáhl díky novému motoru pro rok 2021 významných úspěchů, ale podle Vasseura k tomu přispělo i šasi Alfy Romeo.

„C41 funguje celkově lépe než jeho předchůdce a bylo by nespravedlivé ukázat na jediný prvek, abychom si připsali zásluhy za pokrok, kterého jsme dosáhli. Pohonná jednotka samozřejmě udělala velký krok vpřed, ale zlepšili jsme všechny aspekty našeho vozu a výsledek je na trati vidět.“

„V roce 2020 jsme měli pouze osm účastí ve druhé části kvalifikace, včetně Turecka, kde jsme v dešti dostali oba vozy do třetí části.“

„Nyní po šesti závodech se nám do druhé části podařilo dostat v osmi ze dvanácti pokusů. V Monaku jsme se zaslouženě dostali do třetí části na suché trati. V Baku jsme měli v sobotu nejsilnější tempo za celou sezónu, i když konečné pozice na startovním roštu tomu neodpovídaly.“

„Samozřejmě se vyskytly i některé konkrétní případy, kdy jsme si mohli a měli počínat lépe – problém s Antoniovou zastávkou v boxech& v Bahrajnu, když jel na bodech, Kimiho nehoda v Portugalsku.“

„Ale v mnoha případech šlo o něco, co jsme nemohli ovlivnit – Antoniův závod ve Španělsku byl zničen, když mu systém FIA omylem zabránil dohnat skupinu, nebo když jsme v Imole kvůli kontroverzní penalizaci přišli o dva body u Kimiho. Antoniův závod tam zničila uvolněná slída z helmy, která uvízla v brzdovém kanálku.“

Podle Vasseura „při tak malých rozdílech není prostor pro chyby“. „Musíme dál pracovat na zlepšení všeho, co máme ve svých rukou, a pak se snad to, co záleží na štěstí, vyřeší samo.“