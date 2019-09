Možná jsme mohli udělat něco jinak, ale výsledek bereme, říká Wolff

„Kdybyste mi řekli, že budeme ve Spa druzí a třetí, bral bych to, protože víme, že náš balíček je ve srovnání s Ferrari na rovinkách horší,“ uvedl Wolff.

„Podívejte se na první zatáčku a potom na následující rovinku: Sebastian nemohl být více mimo závodní stopu a přesto nás dokázal předjet.“

„Kdybychom optimalizovali náš závod, což můžete udělat až po závodě, kdy platí, že po bitvě je každý generál, možná bychom mohli stavět o jedno, dvě kola dříve. Možná mohla být zastávka v boxech o něco rychlejší.“

„Byli bychom pak pověšení na jeho zadním křídle (Leclerca) v posledních dvou kolech. Ale to je co by bylo, kdyby. Musím říct, že jsem celkově spokojený s druhým a třetím místem. Musíme to brát.“

Wolff také uvedl, že Mercedes byl mírně konzervativní s nastavením motoru. Ve Spa nasadil novou vylepšenou pohonnou jednotku, která ale ve vozech Péreze a Kubicy selhala.

„Měli jsme dvě poruchy, které jsme zatím nepochopili. Příliš nás to neomezovalo. Možná trochu. V závodě jsme neriskovali. Určitě to nebyla pohodlná situace, protože selhání vypadají odlišně a zatím nebyla analyzována a pochopena.“

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos