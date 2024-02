Možná je chrání před nimi samotnými, říká o odmítnutí Andrettiho Steiner

Formule 1 odmítla nabídku Andrettiho na vstup do F1. Podle vlastníka komerčních práv by tým Andretti Cadillac F1 nic nepřinesl a má také obavy o jeho konkurenceschopnost.

Posledním novým týmem ve F1 byl Haas, který od jeho začátků do letošního roku vedl Guenther Steiner. Podle něj se dá rozhodnutí FOM pochopit.

„Myslím, že se na to podívali a mysleli si, že je to příliš ambiciózní,“ řekl Steiner pro ESPN.

„Nemám všechny informace. Možná se na to podívali a řekli si, že je chtějí, ale také se chtějí ujistit, že budou úspěšní, až přijdou, a ochránit je před nimi samotnými.“

„Myslím, že F1 chrání všechny týmy, všechny, kteří se podílejí na tomto sportu, nezavřeli dveře úplně. Řekli, že rok 2028 je nová příležitost, nový rok, je to ještě dost let, není to zítra, ale dveře jsou otevřené. Ukažte nám, že se do té doby dokážete připravit a být konkurenceschopní.“

Podle Steinera nelze současnou situaci srovnávat s tou v roce 2016, kdy do F1 vstoupil jeho dnes už bývalý tým.

„Když jsme přišli v roce 2016, myslím, že to bylo v době, kdy byly jiné týmy pozadu. Očekávalo se, že budou týmy, které nejsou tak rychlé, takže jsme měli mnohem menší tlak než jakýkoli jiný tým, který by přišel nyní.“

„Všechny týmy jsou teď konkurenceschopné a stabilní. Když jsme přišli my, byla potřeba nových týmů, takže to byl úplně jiný scénář.“

„Je to tedy velmi, velmi obtížné. Neříkám, že to není možné, ale pokud chcete přijít teď, musíte vzít svůj tým a připravit se a ujistit se, že až se dostanete do formule 1, budete tak konkurenceschopní, jak to nyní formule 1 vyžaduje. Teď už není slabý tým, je tu velká konkurence. Nemůžete selhat. FOM by nikomu nedovolil selhat. Musíte si být stoprocentně jistí, že dokážete, že neselžete.“