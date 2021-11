Možná bych odvedl lepší práci, možná ne, říká Bottas o startu v Mexiku

„Když budu k sobě hodně upřímný, je snadné si potom říct, že jsem asi mohl udělat věci jinak,“ řekl Bottas.

„Ale v tu chvíli jsem si myslel, že dělám správná rozhodnutí. Kdybych si ten okamžik mohl znovu prožít, možná existoval způsob, jak Maxe zablokovat nebo mu zabránit, aby šel vnějškem, a možná by měl šanci jít vnitřkem. Já nevím.“

„Je to jedna z těch věcí. Ale v tuhle chvíli jsem se snažil udělat, co bylo v mých silách, a to je všechno, co můžu udělat. A samozřejmě jsem se díval na videa. Kdybych byl ve stejné situaci znovu, možná bych odvedl lepší práci, možná ne.

I když byl závod v Mexiku pro Bottase zklamáním, myslí si, že tempo, které předvedl, aby získal pole position, mu přinejmenším dodává povzbuzení pro poslední závody s Mercedesem.

„V Mexiku to byla dobrá sobota a mám pocit, že když jsme získali pole position v Mexiku, nevidím důvod, proč bychom o něj nemohli bojovat v těchto posledních několika závodech. Rozhodně by to měl být cíl.“