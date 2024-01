Motorsport Italia: Technický šéf týmu Haas Resta rezignoval

Simone Resta se stal technickým šéfem Haasu před začátkem sezony 2021, kdy se k americkému týmu přemístil z Ferrari, a to v rámci úzké spolupráce mezi oběma stájemi.

Angažmá 53letého Itala v Haasu by však mělo být po jeho rezignaci na funkci u konce, jak píše italská verze webu Motorsport.com.

Podle zdrojů webu měl Resta spory s majitelem stáje Genem Haasem, a to kvůli přístupu týmu k vývoji vozu. Ten jako nedostatečný nedávno zhodnotil také pilot stáje Nico Hülkenberg. V tomto kontextu připomeňme, že stáj Haas po vzestupu v roce 2022 obsadila vloni v Poháru konstruktérů poslední desátou příčku, když získala pouhých 12 bodů.

Motorsport.com rovněž informuje o tom, že by Resta nemusel dlouho zůstávat bez práce. Vrátit by se mohl do Ferrari, nebo by údajně mohl přijmout nabídku ze strany stáje Sauber, která letos bude závodit pod názvem Stake F1 Team.