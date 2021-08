Motorový ping pong hlavních rivalů: Kdo zrychlil, kdo zpomalil. A podvádí někdo?

Mercedes dlouho dominoval rovinkám. Od Francie převzal otěže Red Bullu, ale nyní je to opět Mercedes.

Podle Auto Motor und Sport ukazují data velký skok Hondy na rovinkách na okruzích Paula Ricarda a Red Bull Ring. Na Mercedes si Red Bull vyjel na rovinkách půl sekundy. Rakouská stáj to připisovala agresivnímu zadnímu křídlu. Podle Mercedesu ale druhá pohonná jednotka Hondy přinesla výkon navíc – mluví se o výhodě 15 koní.

Připomeňme, že výrobci letos nemohou nasazovat vylepšení pohonné jednotky v průběhu sezóny. Všechny motory výrobce musí být v průběhu sezóny stejné.

Vysvětlením bylo, že Honda v první třetině sezóny neuvolnila plný výkon, který měla japonská pohonná jednotka k dispozici. Vývojové oddělení Sakury chtělo s maximálním výkonem počkat, až první motory dokončí většinu svého životního cyklu. Úkol zkonstruovat zcela novou pohonnou jednotku během devíti měsíců donutil Hondu k opatrnosti. Provedly se ale i úpravy turba z důvodu spolehlivosti (to možné je).

V Silverstonu však na rovinkách opět dominoval Mercedes. Totéž se zopakovalo v Maďarsku.

Podobné skoky ve výkonech motorů by kvůli zmrazení jejich vývoje (respektive nasazování různých specifikací) nemělo být možné. Red Bull má jasno: „Jedeme se stejným výkonem jako ve Francii a Rakousku. Mercedes přidal na výkonu.“

Soupeř to vidí jinak: „Máme pocit, že Honda udělala krok zpět. Náš motor jede na maximum.“ V zákulisí jde podle Auto Motor und Sport do větších ale spekulativních podrobností. Podle něj došlo ke snížení výkonu Hondy na základě nařízení FIA. Už čtyři měsíce údajně dochází k neshodám ohledně toho, jak Japonci hospodaří s energií.

Red Bull to samozřejmě vidí jinak. Mercedes údajně v určitých fázích chladí sběrač vzduchu, aby měl k dispozici více výkonu. Před kvalifikačním kolem nebo startem závodu je to zřejmě legální. Tým by však musel sáhnout po trochu konzervativních metodách. Chladit by musel například suchým ledem, což má ale jen krátkodobý efekt.

Systematické chlazení by bylo minimálně šedou zónou nebo dokonce proti pravidlům.

Red Bullu připadalo divné, jak Hamilton v Silverstonu po startu dojel Verstappena, což nakonec vedlo k dnes už slavné nehodě.

Mercedes to vysvětlil tím, že pohonná jednotka Hondy v tomto okamžiku vždy přechází do režimu nabíjení. Obhájce titulu odmítá obvinění ze zvyšování výkonu prostřednictvím jakýchkoli chladicích opatření.

Ve Spa a v Monze jsou výkon motoru a rychlost na rovinkách klíčové. Diskuse na toto téma tak nekončí. Spíše naopak...