Motor Renaultu se podílel na našem loňském zlepšení, říká Key

Podle Jamese Keye bylo jedním z pozitivních aspektů loňské sezóny zlepšení motoru Renault. „Rozhodně to bylo součástí toho, jak se tým vloni zlepšil,“ řekl Key.

„Viděli jsme, že Ferrari je trochu napřed, ale myslím, že konkurenceschopnost motoru Renault byla minulý rok docela dobrá a byl v mixu s Mercedesem a Honda také nebyla tak daleko.“

Podle Keye je v současné době obtížné najít další větší zisky, takže motory všech výrobců jsou na tom už podobně.

„Uvidíme, jak se posuneme kupředu. Není to tak dávno, co se pohonné jednotky významně lišily. Vloni se ale ukázalo, že je to už pryč.“

Od roku 2021 bude McLaren využívat pohonné jednotky Mercedesu.